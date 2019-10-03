TSK'nın en büyük yardımcısı yerli uydumuz GÖKTÜRK-2, İstanbul'u görüntüledi

TM Dijital Haber Merkezi – Gökhan Ertaş

Yörüngesindeki altıncı yılını tamamlayan GÖKTÜRK-2, planlanan görev ömrünün dolmasına rağmen uzaydaki görevine başarıyla devam ediyor. GÖKTÜRK-2, 9 Mayıs 2019 ve 18 Eylül 2019 tarihinde İstanbul'u yüksek çözünürlükte uzaydan görüntüledi.

Dünyanın her yerinden görüntü alma ve iletişim konisi içinde aktarma kabiliyetine sahip olan GÖKTÜRK-2; çevre, şehircilik, tarım ve ormancılık gibi alanlarda Türkiye’nin uydu görüntüsü ihtiyaçlarını karşılıyor.

Şehir Hastanesi İnşaatı, 18 Eylül 2019, Göktürk-2 görüntüsü

DÜNYAYI 98 DAKİKADA TURLUYOR

Yaklaşık 640 kilometrelik bir şeridin görüntüsünü tek geçişte indirebilecek kadar yüksek hızlı bir veri haberleşmesine sahip olan uydumuz, dünya etrafındaki bir turunu yaklaşık 98 dakikada tamamlıyor. Görüntü çekimi ve bunların yer istasyonuna indirilmesi konusunda herhangi bir uluslararası kısıtlama yaşanmıyor. Uydu ayrıca, öncelikli ihtiyaçlar kapsamında TSK’nın ihtiyaç duyduğu hedef istihbaratı ile sayısal ve coğrafi veri üretimini de karşılıyor.

Avrupa Otoyolu, 18 Eylül 2019, Göktürk-2 görüntüsü

ULUSLARARASI UZAY İSTASYONU'NU DA GÖRÜNTÜLEMİŞTİ

Yörüngesindeki altıncı yılını tamamlayan GÖKTÜRK-2, bu 6 yıl süresince kendisine verilen birçok görevi icra etti. Bunlardan biri de kendisi dünyadan 660 kilometre yükseklikte iken, 400 kilometre yükseklikte, 109 metre boyunda ve saniyede 15 kilometre hızla giden Uluslararası Uzay İstasyonu'nu görüntülemesiydi.