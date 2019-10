Yerli telefonlar, yabancıyı solladı

Teknolojide yerli ve milli üretim atağına kalkan Türkiye’de faaliyet gösteren üretici firmalar, akıllı cep telefonu üretiminde çalışmalarına hızla devam ediyor. Yerli akıllı telefon üreticileri bu yıl atağa geçerek, 12 milyon satış gerçekleştirilen pazar payının yüzde 35’ine hakim olmayı hedefliyor.

EMSALLERİYLE EŞDEĞER

Yerli üretimin gelişmesiyle cihazların sahip olduğu özellikler de günden güne üst düzeye çıkarken, kullanıcıların da ilgi odağı haline geliyor. Yerli akıllı cep telefonunda Vestel, Casper ve General Mobile gibi üreticilerin ürettiği modeller yabancı muadilleriyle aynı özelliklere sahipken, hatta bazı modeller ithal ürünlerden daha iyi özellikler barındırıyor. Üretilen cihazların teknik özellikleri ve tasarımının kullanıcı beklentisini karşılaması ve özellikle son zamanlarda ABD’nin elektronik ürünlerinin boykot edilmesiyle yerli üretim akıllı telefon satışları da arttı.

İHRACATA KATKI SAĞLIYOR

Cep telefonu sektöründe üretilen yerli akıllı telefonlar, yurtdışından gelen telefonların satışını azaltarak ithalatın önüne geçtiği gibi cari açığın da azalmasını sağlıyor. Bununla birlikte üretimin ülkede bıraktığı katma değer çok daha fazla olduğu için yerli üretim oldukça değerli. Türkiye’deki üretici firmalar iç piyasaya satışın yanı sıra ürettiği akıllı telefonları yurtdışına da pazarlayarak ihracata katkı sağlıyor. Bu da ülkeye döviz girdisini artırıyor.

4K VİDEO KAYDI

8 ülkeye akıllı telefon ihraç eden Vestel’in amiral gemisi Venus serisinin yeni modeli Venus Z20, bu yılın ilk aylarında tanıtılmıştı. Şimdiye kadar giriş seviyesi akıllı telefonlar üreten Vestel, Z20 modeliyle ‘üst seviye’ akıllı telefon pazarına giriş yaptı. Kamerasıyla ön plana çıkan yeni model 16MP ve 5MP olmak üzere cihazın arkasında bulunan çift kamera 4K çözünürlükte 30fps, Full HD ve HD çözünürlükte ise 60fps video kaydı gerçekleştiriyor. Ayrıca flaş destekli ön kamerasıyla son derece etkili bir performans sağlıyor. Önceki modellere göre çok daha ince çerçevelere ve çok daha yüksek ekran/gövde oranına sahip olan yeni Venus Z20, 5.65 inç boyutunda 18:9 Full HD+ IPS LCD ekrana sahip. Cihazın ortalama piyasa değeri ise 2 bin 499 TL.

İNCE ÇERÇEVELİ YENİ GM 8

33 ülkede faaliyet gösteren ve 2018 sonunda toplamda 45 ülkede olmayı hedefleyen General Mobile’ın yeni akıllı telefonu GM 8 ince çerçeveli yapısıyla dikkat çekiyor. Cihaz, Android One programı desteğiyle piyasaya sürüldü. General Mobile GM 8, 5.7 inç HD+ (720x1440) ekranı, 18:9 en boy oranıyla dikkat çekiyor. Gorilla Glass teknolojisiyle güçlendirilen IPS Incell LCD ekrana sahip olan telefonun dokunmatik tepki süresi de gayet başarılı. Arka yüzünde parmak izi okuyucusu olan GM 8’in hızlı şarj özelliği de bulunuyor. Ayrıca GM 8, 4 GB RAM'e sahip.

YAPAY ZEKA TEKNOLOJİSİ

VIA A3 Plus’ta bulunan mükemmel yapay zeka, tasarım aşamasında başlıyor ve üstün mühendislikle dokunduğu her yere uzanıyor. Performansı ölçerek öğrenme, infrared yüz tanıma ve gerçek zamanlı fotoğraf geliştirme deneyimlerini algılayarak öğrenebilen ve buna göre hareket edebilen zekası, kullanıcılara son teknoloji akıllı telefon deneyimi sunuyor. VIA A3 Plus, Helio P60‘dan gücünü alıyor. 8 çekirdekli işlemciye sahip olan telefonun 6 GB RAM kapasitesi, en çok dikkat çeken detaylar arasında yer alıyor.