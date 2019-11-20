  • Bist 100
    107675
  • Dolar
    5,7065
  • Euro
    6,3134
  • Altın
    271,4600
İstanbul
12 / 18
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
ABD’ye dışişleri bakanı dayanmıyor: Pompeo istifa ediyor ABD’ye dışişleri bakanı dayanmıyor: Pompeo istifa ediyor
Maradona'nın Gimnasia serüveni 3 ay sürmedi Maradona'nın Gimnasia serüveni 3 ay sürmedi
Son dakika: Şule Çet davasında flaş gelişme Son dakika: Şule Çet davasında flaş gelişme
Gelinim Mutfakta Hint günü: Gelinim Mutfakta Hint yemekleri tarifleri sizlerle.. Gelinim Mutfakta Hint günü: Gelinim Mutfakta Hint yemekleri tarifleri sizlerle..
Burak Özçivit'in canlandıracağı Kuruluş Osman hakkında önemli tespit! "Bu savaşı..." Burak Özçivit'in canlandıracağı Kuruluş Osman hakkında önemli tespit! "Bu savaşı..."
A Milli Futbol Takımı savunmasıyla tarihe geçti A Milli Futbol Takımı savunmasıyla tarihe geçti
İngiliz casus Le Mesurier istihbarat sattı! Milyonlarca dolarlık bağışı zimnetine geçirdi İngiliz casus Le Mesurier istihbarat sattı! Milyonlarca dolarlık bağışı zimnetine geçirdi
Güleda Cankel'in öldürülmesiyle ilgili flaş gelişme Güleda Cankel'in öldürülmesiyle ilgili flaş gelişme
Başkan Erdoğan Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor Başkan Erdoğan Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor
Beşiktaş, Jeremain Lens ile yollarını ayırmayı planlıyor Beşiktaş, Jeremain Lens ile yollarını ayırmayı planlıyor
Aydın Bayram’dan yeni roman: Boşanalım Aşkım Aydın Bayram’dan yeni roman: Boşanalım Aşkım
Yerli SİHA'larda müthiş özellik: Yapay zeka ile ayırt ediyor Yerli SİHA'larda müthiş özellik: Yapay zeka ile ayırt ediyor
Hertha Berlin’in Anthony Nwakaeme için devre arasında Trabzonspor'un kapısını çalacağı iddia edildi Hertha Berlin’in Anthony Nwakaeme için devre arasında Trabzonspor'un kapısını çalacağı iddia edildi
Erman Ilıcak kimdir, kaç yaşında? Erman Ilıcak ne iş yapıyor? Erman Ilıcak kimdir, kaç yaşında? Erman Ilıcak ne iş yapıyor?
Galatasaray büyük şok! Guga için 10 milyon Euro istediler Galatasaray büyük şok! Guga için 10 milyon Euro istediler
Abdullah Avcı kazanan kadroyu Konyaspor deplasmanında bozmayacak Abdullah Avcı kazanan kadroyu Konyaspor deplasmanında bozmayacak
Tekirdağ'da 286 milyar metre küp doğalgaz rezervi bulundu Tekirdağ'da 286 milyar metre küp doğalgaz rezervi bulundu
Şehirlerin 'dijital ikizi' ile afetlere önlem alınacak Şehirlerin 'dijital ikizi' ile afetlere önlem alınacak
HDP Gaziantep İl Başkanı Müslüm Kılıç tutuklandı HDP Gaziantep İl Başkanı Müslüm Kılıç tutuklandı
Doğu Anadolu'da soğuk hava Doğu Anadolu'da soğuk hava
Şarık Tara kimdir, kaç yaşında? Şarık Tara ne iş yapıyor? Şarık Tara kimdir, kaç yaşında? Şarık Tara ne iş yapıyor?
Yola düşen bayrağı araçlar üstünden geçmesin diye aldı Yola düşen bayrağı araçlar üstünden geçmesin diye aldı
YD-ÜFE ekimde aylık bazda arttı yıllık bazda geriledi YD-ÜFE ekimde aylık bazda arttı yıllık bazda geriledi
Dolar/TL 5,7190 seviyesinde işlem görüyor Dolar/TL 5,7190 seviyesinde işlem görüyor

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

20 Kasım 2019 Çarşamba 11:00:39 | Son Güncelleme: 20 Kasım 2019 Çarşamba 11:04:09

Yerli SİHA'larda müthiş özellik: Yapay zeka ile ayırt ediyor

Yerli silahlı insansız hava araçlarının terörist ve sivil faaliyetlerini yapay zekâ mekanizmasıyla ayırt edebildiği bildirildi.

TM Dijital Haber Merkezi

Elektronik Harp Sistemleri Mühendisliği (EHSİM) Genel Müdürü Abdullah Çavuşoğlu, yerli silahlı insansız hava araçlarında kullanılan kameraların, terörist faaliyetleri tespit etmeye ve raporlamaya yardımcı olduğunu ve geliştirilen yapay zekâ sayesinde terörist sivil faaliyetlerini ayırt edebildiğini açıkladı.

Çavuşoğlu sistemin çalışması ile ilgili olarak, “Örneğin, uzun saçlı ve küpeli 100 kadının fotoğrafını makine öğrenme tekniği ile sisteme gösteriyoruz. Ardından, 100 erkeğinin fotoğraflarını gösteriyoruz, sistem böylece erkek ve kadınların karakteristik özelliklerini saklıyor. Daha sonra, bir resim gösterildiğinde, kişinin erkek ya da kadın olup olmadığını otomatik olarak ayırt edebiliyor.” diye konuştu.

Çavuşoğlu'na göre, SİHA’lar aynı mekanizmayı kullanarak terörist ve sivil faaliyetlerini ayırt edebiliyorlar.

SİHA’lar, yalnızca teröristleri tespit etmekle kalmayıp, aynı zamanda faydalı yükleri (füze) sayesinde özerk hedefleri vurabiliyor.

AA İngilizce’ye konuşan Çavuşoğlu, “SİHA’lara bağlı olan yüksek çözünürlüklü kamera ile araziyi gözlemlememizin yanı sıra dağlarda vur-kaç taktiklerini kullanan teröristleri ortadan kaldırıyor.” ifadelerini kullandı.

Yeri yukarıdan gözlemlemenin büyük bir avantaj olduğunu aktaran Çavuşoğlu, teröristlerin bile aynı taktiği kullanmaya başladığını, ancak onlara karşı gerekli önlemlerin çoktan alındığını belirtti.

Savaş uçakları ve SİHA’ların sınırı aktif olarak temizlemesinden dolayı teröristlerin psikolojik olarak yıprandığını belirten Çavuşoğlu, askeri yapay istihbarattaki gelişmeler nedeniyle Türkiye’nin elinin güçlendiğini vurguladı.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ