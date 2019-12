Yerli otomobile 26 ilimiz talip oldu, 3 il öne çıktı!

Yerli otomobile ilişkin peş peşe görsellerin paylaşılmasıyla heyecan artarken, tasarım ve teknik özellikleri kadar olmasa bile en çok merak edilen konulardan biri ise yerli otomobilin üretileceği fabrikanın hangi ile kurulacağı. Projenin gündeme geldiği günden bugüne arazi, elektrik, su ve altyapı desteğinin yanı sıra çalıştırılacak personelin eğitimine kadar pek çok desteği sunacağını ilan eden 26 il arasında 3 il öne çıkıyor. TOGG'un bakanlıktan özel talebi sonrasında bir il ise diğerlerine göre her açıdan daha avantajlı gözüküyor.



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından örtü altından ilk görsellerinin paylaştığı yerli otoda, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun sosyal medya hesaplarından yayınlanan iki fotoğrafla heyecan daha da arttı.



İlk görselde aracın far dizaynı yansıtılırken, ikinci paylaşımda ise ön panel görücüye çıkarıldı.



2017'de yeniden startı verilen yerli otomobil projesi kapsamında ortaya çıkarılan prototip, 27 Aralık Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle tam manasıyla tanıtılmış olacak.



DİKKAT ÇEKEN ÖZELLİKLER



Ferrari'nin tasarımcısı olarak bilinen İtalyan Pininfarina şirketi tarafından tasarlanan ve yüzde 100 elektrikli olacak aracın, 5 yıldızlı güvenlik yapısına sahip olduğu, 3. seviye otonom ile kurgulandığı, araç içinde navigasyon yerine arttırılmış gerçeklik ile görüntüleme teknolojisinin kullanıldığı, yan aynalar yerine kameralı sistem üzerinden yol takibinin yapıldığı gibi bir takım dikkat çeken özellikler de ortaya çıkmıştı.



ARAÇ GİBİ FABRİKA DA AKILLI OLACAK



15 yıl içinde Gayri Safi Milli Hasılaya 50 milyar avro, cari açığa ise 7 milyar avroluk olumlu katkısının olması beklenen yerli otonun fabrikası da kendisi gibi akıllı olacak. Fabrikada doğrudan 4 bin kişi çalışacakken, yedek parça ve yazılımsal destekler ile dolaylı olarak ise yaklaşık 20 bin kişiye iş kapısının açılacağı tahmin ediliyor. Öte yandan 500 km'lik bataryaya yönelik ise 300 kişilik Ar-Ge ekibi mesai harcayacak.



2022 yılında seri üretime geçecek olan yerli otodan ilk etapta 7 bin adet üretilecek.



26 İL TALİP OLDU



Tüm bu detayların yanı sıra tasarımı ve teknik özellikleri kadar olmasa bile gündeme geldiği günden beri en çok merak edilen konulardan biri ise yerli otomobilin üretileceği fabrikanın hangi ile kurulacağı.



Yerli otomobilin kendi illerinde üretilmesi için arazi, elektrik, su ve altyapı desteğinin yanı sıra çalıştırılacak personelin eğitimine kadar pek çok desteği sunacağını ilan eden 26 il oldu.



2017'de yeniden startının verilmesiyle birlikte o günden bugüne bu talebi dile getiren iller ise Bursa, Kocaeli, İzmir, Konya, Eskişehir, Sivas, Elazığ, Erzurum, Denizli, Amasya, Manisa, Niğde, Kars, Kastamonu, Afyonkarahisar, Bilecik, Samsun, Karaman, Kütahya, Ankara, Malatya, Yalova, Balıkesir, Adana, Sakarya ve Diyarbakır olarak öne çıkıyor.



ÖNE ÇIKAN 3 İL!



Cuma günü yapılacak ön gösterimde fabrikanın kurulacağı yerin de açıklanması beklenirken, fabrika için talip olan 26 il arasında Marmara Bölgesi öne çıkıyor. Bu bölgedeki 3 il ise Kocaeli, Sakarya ve Bursa olarak ifade ediliyor.



BURSA'YA YAKIN YER İSTİYOR



Fabrikanın kurulacağı yerle ilgili Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan talebi bulunuyor. TOGG'un istediği bölge Bursa'ya yakın bir nokta olması. Ancak Bakanlıktan yapılan açıklamada Bursa'da yer bulmakta zorluk çekildiğine dikkat çekilmişti.



TOGG'un da özellikle talep ettiği Bursa otomotivin başkenti olarak da ifade ediliyor. Tofaş ve Renault'un üretim tesislerinin yer aldığı ilde Türkiye’de üretilen 15 modelin 9’u üretiliyor. OYAK Renault Bursa fabrikası yıllık 360 bin otomobil, Tofaş ise 450 bin araçlık üretim kapasitesine sahip. Ayrıca bölgede Otomotiv Test Merkezi de kuruluyor.



Şehirdeki 54 otomotiv ana ve yan sanayide çalışan sayısı 45 bin kişi çalışıyor.



ERDOĞAN'A RAPOR SUNDULAR



Yerli otomobilin Türkiye’de üretilen her iki otomobilden birisinin üretim merkezi olan Bursa'da üretilmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a ve Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nu oluşturan 5 şirkete de rapor sunulmuş.



SAKARYA'DA İKİ MARKA VAR



Yerli otomobil için öne çıkan illerden bir diğeri ise Sakarya. Sakarya’ya otomotiv alanında büyük bir deneyim kazandıran marka ise Toyota. İlin en büyük ihracatçı firması olarak da bilinen Toyota üretime başladığı günden bu yana kentte otomotiv yan sanayinin gelişmesine ve şekillenmesine önemli katkı sağlamış. Şirketin Adapazarı’ndaki 280 bin araç kapasiteli üretim tesisinden 52 ülkeye ihracat yapılırken 5 bin kişi de istihdam ediliyor. Toyota'nın yanı sıra kentte Otokar'da otobüs ve minibüs üretimi gerçekleştiriyor.



İlin sanayicilerine ve yerel yöneticilerine göre Sakarya, Bursa ve Kocaeli'ye göre arazi bakımından daha avantajlı bulunuyor.



EN GÜÇLÜ ADAY GEBZE



2030 senesine kadar 5 modelin üretilmesinin planlandığı fabrikanın kurulacağı yerle ilgili en güçlü bölge ise Kocaeli'nin Gebze bölgesi. Zaten hali hazırda yerli aracın üreticileri tarafından kurulan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun merkezi Gebze'deki Bilişim Vadisi'nde bulunuyor. Ancak bölgede fabrika için yeteri büyüklükte arazi bulunmadığını öne sürenler de var.



40 BİN KİŞİ ÇALIŞIYOR



Ford Otosan, Hyundai Assan, Honda Türkiye ve Anadolu Isuzu gibi üreticilerin yanı sıra lastik sanayi, kord bezi, çelikord, plastik, kauçuk ve boya endüstrisiyle Taşıt Araçları Yan Sanayi Organize Sanayi Bölgesi'ne (TOSB) ev sahipliği yapan Kocaeli, sektörün adet bazındaki üretim ve ihracat rakamlarına en fazla katkı sağlayan illerin başında geliyor.



İl genelinde otomotiv üretim ve yan sanayide çalışan sayısı 40 bini buluyor.



Konumu bakımından Avrasya üzerinde bilinen tüm ticaret yollarının güzergahında yer alan Kocaeli, lojistik bakımdan ciddi bir avantaja sahip. İlde 14 adet organize sanayi bölgesi, 4 adet teknopark ve 2 adet serbest bölge bulunuyor. Doğal bir liman olan İzmit Körfezi’nde 35 liman ve iskele bulunuyor.



Ayrıca 2016 yılında hizmete açılan Osmangazi Köprüsü ile Bursa ile bağlantısının kolaylığı da bakanlığa Bursa'ya yakın bir yer olması konusunda talep ileten TOGG'u cezbediyor.



BAKAN VARANK: BİRKAÇ ALTERNATİF ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ



2020 bütçe görüşmelerinde yerli otomobille ilgili kendisine yöneltilen soruya cevap veren sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, üretim tesisiyle ilgili birkaç alternatif üzerinde çalışıldığına dikkat çekerken, benzer soru karşısında TOGG Başkanı Gürcan Karakaş ise yer için yan sanayiye yakın olmak istediklerini vurgulamıştı.



(Yeni Şafak)