Yerli kamikaze Kargu 2'nin güvenlik güçlerine ilk teslimatı yapıldı
Türk Silahlı Kuvvetleri, Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. (STM) tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen KARGU-2 Kamikaze İnsansız Hava Araçlarının güvenlik güçlerimize ilk teslimatı yapıldı.
TM Dijital Haber Merkezi
Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İmzaladığımız sözleşme kapsamında, güvenlik güçlerimize ilk Kamikaze Mini İHA KARGU-2 teslimatlarını gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.
Kargu-2'nin dikkat çeken özellikleri arasında artırılmış görev süresi ve düşük ses seviyesi yer alıyor.
Geliştirilmiş hedef tespit algoritmasına sahip Kargu-2, artırılmış otonomiye sahip. STM, anlaşma doğrultusunda toplam 356 adet Kargu-2 üretip Türk Silahlı Kuvvetleri’ne teslim edecek.
KARGU Otonom Döner Kanatlı Vurucu İHA
KARGU™ asimetrik harp veya anti-terör alanlarında kullanılmak üzere tek er tarafından taşınabilen, otonom veya uzaktan kumanda ile çalışabilen, döner kanatlı milli vurucu İHA çözümüdür. KARGU™ platform üzerinde gömülü ve gerçek zamanlı özgün görüntü işleme ve derin öğrenme algoritmalarıyla sabit veya hareketli hedeflere karşı etkin olarak kullanılabilmektedir. Sistem; “Vurucu Döner Kanatlı İHA (VİHA)”, “Yer Kontrol Ünitesi” ve “İHA Şarj İstasyonu” bileşenlerinden oluşmaktadır.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- AB'den 5G teknolojilerine yönelik kurallar
- Oda TV yazarı Serdar Akinan itiraf etti: Bana bir kurallar çerçevesi dayattılar
- Deprem gecesi milli İHA detayı: 25 dakikada gündüz gibi
- Huawei yöneticisi Vancou'nun 'ABD'ye iade' davası Vancouver'da başladı
- NASA'nın kadın astronotları istasyonun batarya değiştirme işinde sona yaklaştı