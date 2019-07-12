Yeni iPhone'lar nasıl olacak? iPhone 11 ne zaman çıkacak?

iPhone 11 ne zaman çıkacak? sorusu telefon tutkunları için şimdiden araştırılıyor. Apple yeni çıkartacağı modelleri hangi ayda çıkartacağını açıkladı. Yeni çıkacak 2 modelden biri iPhone 11 diğeri ise iPhone 11 Max olacak. Gündemde olan bir diğer önemli konu ise Apple'nin yeni çıkacak olan telefonlarında artık çentik kullanmayacağı. Kullanıcıya sunulan yeni telefon modellerinin çoğu artık çentiksiz üretilmekte. Apple neden bu modellere geçmedi sorusunun cevabı ise; Bunun sebebi olarak ise Apple’ın yeni IPhone’larda kullandığı Face ID teknolojisi olduğunu iddia ediyor. . Çünkü yeni Face ID teknolojisi üzerinde kamera ile birlikte bir dizi sensör bulunuyor ve bunu çentiksiz bir ekranda ufacık bir kamera deliğine sığdırmak kısa sürede mümkün olmayacak. İşte detaylar...

YENİ iPHONE'LAR NASIL OLACAK?

Akıllı telefonların ön yüzünde yer alan ve kameranın konumlandırıldığı çentik, cihazdan cihaza şekil değiştirirken, bazı modellerde damla çentik, bazılarında ise düz çizgi şeklinde çentik kullanılıyor. 2021 yılında tanıtılması beklenen iPhone modellerinin ise tamamen çentiksiz olması bekleniyor. Apple'a yakın kaynaklardan biri olan analist Ming-Chi Kuo, gelecek yıl tanıtılacak iPhone serisinde çentiklerin iyice ufalacağını, 2021 model iPhone'larda ise çentiğin tamamen kaldırılacağını kaydetti. Böylece iPhone'lar ekranın tamamını kullanıcıya yansıtacak. Bu cihazlarda ekran çerçevesi de oldukça ince bir yapıda olacak. Diğer yandan ön kameranın iPhone'larda nasıl konumlandırılacağı ise merak konusu. Bugün için piyasada olan bazı amiral telefonlardaki gibi ön kamera kızaklı bir yapıya sahip olursa, kamera açıkken tepeden çıkacak, kullanılmadığında ise tepeden tekrar içeriye saklanacak. Ancak şimdilik ön kameranın yapısıyla ilgili net bir bilgi bulunmuyor.

İPHONE 11 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Akıllı telefon sektöründe rekabetin zirve yaptığı bir dönemdeyiz. Samsung, Huawei, Xiaomi, Lenovo gibi pazarın öncü isimleri amiral gemisi telefonlarını tanıtmaya başladı bile. Apple'ın 2019'da piyasaya çıkacak telefonu iPhone 11 veya IPhone XI hakkında sızdırılan bilgiler, söylentiler ve iddialar teknoloji dünyasında yankılanmaya başladı, bu bilgilerden en güvenilir olanlarını araştırdık. Telefon hangi özelliklere sahip olacak, IPhone 11 ne zaman piyasaya çıkacak, fiyatı ne kadar olacak? İşte yanıtları!

Öncelikle kameradan başlayalım, iPhone 11'in kamerası konusunda pek çok söylenti var ancak 3 kameralı ve görseldeki gibi bir tasarımla geleceği söyleniyor.Üstelik iPhone 11'in kamerasının su altında çekim için uygun olacağı da söylentiler arasında. Günümüzde artık kameralar aldı başını gidiyor, tek kameraya sahip kamera kalmadı diyebiliriz, IPhone XI da bu trendi sürdürecek gibi. Güncel modellerde 7MP olan ön kameranın 10MP'ye çıkarılacağı, arka kameraların da 14MP ve 10MP'lik lenslere sahip olacağı konuşuluyor. Batarya kapasitesinde %25'e kadar bir artış bekleniyor ancak bunun telefonun boyuna ya da hacmine etki etmeyeceği söyleniyor. IPhone 11'in 5.8'lik bir ekrana (XS modeli ile aynı) sahip olacağı biliniyor. Baterinin 4,000mAh civarında olacağı ve bir USB-C girişine sahip olacağı da çeşitli kaynaklarda veriliyor. Daha önceden paylaşılan gelişmelerden biri de iPhone 11'in başka cihazları kablosuz şarj etme özelliğini olacağı. Birden çok kaynak ve teknoloji sayfasında paylaşılan bu gelişme, iPhone 11 için en çok beklenen özelliklerden bir tanesi. Bu özellik sayesinde AirPods gibi cihazları hatta uyumlu diğer telefonları bile şarj edebileceği söylentiler arasında.