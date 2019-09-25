  • Bist 100
    102618
  • Dolar
    5,6714
  • Euro
    6,2090
  • Altın
    279,2640
İstanbul
17 / 26
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
2 padişah, 12 cumhurbaşkanı, 33 başbakan gördü! Uzun yaşamının sırrını verdi 2 padişah, 12 cumhurbaşkanı, 33 başbakan gördü! Uzun yaşamının sırrını verdi
Mansız’ın başkanlık hedefi Mansız’ın başkanlık hedefi
Karın ağrısı şikayetinin nedeni balık kılçığı çıktı Karın ağrısı şikayetinin nedeni balık kılçığı çıktı
Çebi-Adalı çekişecek Çebi-Adalı çekişecek
"MHP Şırnak İl Başkanlığı silahlı teröristlerce kurşunlanmıştır" "MHP Şırnak İl Başkanlığı silahlı teröristlerce kurşunlanmıştır"
'Cevap vermeye değmez' 'Cevap vermeye değmez'
Rami yedeğe çekiliyor Rami yedeğe çekiliyor
Kruse’ye 8 yıllık motivasyon Kruse’ye 8 yıllık motivasyon
Cinayeti işlemek için özellikle doğum gününü seçmiş Cinayeti işlemek için özellikle doğum gününü seçmiş
'Yapay zeka insanı robotlaştıran iş yükünden kurtarıyor' 'Yapay zeka insanı robotlaştıran iş yükünden kurtarıyor'
Suudi Arabistan Dışişlerinden Sorumlu Bakan Cubeyr: Aramco saldırısında İran silahları kullanıldı Suudi Arabistan Dışişlerinden Sorumlu Bakan Cubeyr: Aramco saldırısında İran silahları kullanıldı
Bakan Varank MKEK Çankırı Silah Fabrikası'nı ziyaret etti Bakan Varank MKEK Çankırı Silah Fabrikası'nı ziyaret etti
Johnson'dan muhalefete 'güvensizlik oylaması' çağrısı Johnson'dan muhalefete 'güvensizlik oylaması' çağrısı
CHP, kendi Tunceli İl Başkanlığına kayyum atadı CHP, kendi Tunceli İl Başkanlığına kayyum atadı
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Afganistan'ın kuzeyi terörün merkezine dönüşebilir Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Afganistan'ın kuzeyi terörün merkezine dönüşebilir
New York Long Island'da Türk ailenin evi kundaklandı New York Long Island'da Türk ailenin evi kundaklandı
Bakan Murat Kurum: Paris Anlaşması'na imza atmış birçok ülkeden fazla yatırım yapıyoruz Bakan Murat Kurum: Paris Anlaşması'na imza atmış birçok ülkeden fazla yatırım yapıyoruz
IMF'nin yeni başkanı belirlendi IMF'nin yeni başkanı belirlendi
Hadramevt Valisinin gizlice BAE'yi ziyaret ettiği iddiası Hadramevt Valisinin gizlice BAE'yi ziyaret ettiği iddiası
Mescid-i Aksa'da işgalci zulmü Mescid-i Aksa'da işgalci zulmü
Minik prensten ilk poz Minik prensten ilk poz
Fernandao: Bebeğimizi kaybedince depresyona girdim Fernandao: Bebeğimizi kaybedince depresyona girdim
Korku filmi gibi olay Korku filmi gibi olay
Mesut'a saldıranlar hakim karşısında Mesut'a saldıranlar hakim karşısında

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

25 Eylül 2019 Çarşamba 22:24:13 | Son Güncelleme: 25 Eylül 2019 Çarşamba 22:25:21

'Yapay zeka insanı robotlaştıran iş yükünden kurtarıyor'

Dr. Öğretim Üyesi Şebnem Özdemir, yapay zekanın insanın tekrar eden ve robotlaştıran iş yükünden kurtardığını ifade etti.

İstinye Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Şebnem Özdemir, "Veri o kadar fazla bir hale geldi ki bu veriden öğrenebilen bir makinanın varlığıyla tekrar eden işleri makinaya yaptırabilir hale geldik. Bu anlamda yapay zeka da insanın tekrar eden ve robotlaştıran iş yükünden kurtulması demek." dedi.

Özdemir, üniversitenin Topkapı Kampüsünde düzenlenen "Yapay Zeka: İyi, Kötü, Çirkin" başlıklı konferansta yapay zeka olgusundaki gelişmeleri ve sorunları ele aldı.

İnsanoğlunun popüler olan ve kendisi heyecana sürükleyen her şeyi sevdiğini, bu yüzden dünyanın yapay zeka çalışmalarına yöneldiğini ifade eden Özdemir, yapay zekanın "pek çok farklı disiplinin bir araya gelerek oluşturacağı uygulamalar kümesi" olarak tanımlanabileceğini dile getirdi.

Özdemir, yapay zeka uygulamalarıyla insanın tekrarlı olarak yaptığı işleri yapay zeka kanalıyla yapılabilmesinin ve bir şeyler üretebilme becerisinin açığa çıkarılmasının hedeflendiğini belirterek, "Yapay zeka 2017'de 'İnsanlığın yeni elektriği' olarak tanımlandı. Çünkü elektrikle birlikte insanoğlunun hayatı nasıl değiştiyse yapay zekayla birlikte öngördüğümüz de bu. Daha adil, iyi, kolay yaşanılabilir ve temiz bir dünya. Hem insanlık hem doğa anlamında." diye konuştu.

Yapay zekanın yeni bir değişim meydana getirdiğine işaret eden Özdemir, yapay zekanın tarihine ilişkin bilgi verdi.

Yapay zekanın insanlara farklı bir alan sunduğuna dikkati çeken Özdemir, "Veri o kadar fazla bir hale geldi ki bu veriden öğrenebilen bir makinanın varlığıyla tekrar eden işleri makinaya yaptırabilir hale geldik. Bu anlamda yapay zeka da insanın tekrar eden ve robotlaştıran iş yükünden kurtulması demek. Yapay zekanın yarattığı bu heyecanlı dünyaya insanların girmesindeki temel nedenler arasında daha insanca yaşayabilmek var." değerlendirmesini yaptı.

Özdemir, yapay zekanın sanat, tıp, eğitim ve spor gibi birçok alanda kullanıldığı, neredeyse yapay zekanın kullanılmadığı bir alan olmadığını vurguladı.

Yapay zekaya "iyi veya kötü" demenin yanlış ve yanlı bir tavır olduğunu savunan Özdemir, şunları kaydetti:

"Yapay zeka bizi yansıtıyor. Yapay zeka nötr bir şey, bir araç gibi. Sizin elinize bir bıçak verildiğinde bunu insanı kurtarmak için de kullanabilirsiniz, öldürebilirsiniz de. Yani niyetlere göre çalışan bir dünyadan bahsediyoruz. Yapay zekayı gözümüzle büyütüp korkunçlaştırmaya ve kötüleştirmeye çalışıyoruz ama kullandığımız her teknoloji iyi ve kötü anlamda kullanılabilir. Kullanıcısına göre zararlı ya da yararlı hale geliyor. Yapay zekada adil bir dünya geliştirebilmemiz için işin hem teknik tarafını doğru öğrenmemiz gerekiyor. Çünkü elimizde şu an veriden öğrenen yapay dar zeka var. Dolayısıyla veri setimizi teknik anlamda doğru kurgulamamız gerekiyor ki makinamız doğru öğrensin."

Dünyanın yapay zekayı anlamaya ve yeni teknolojiler geliştirmeye çalıştığına işaret eden Özdemir, yapay dar zekanın öğrenebilmek için insan verisine ihtiyaç duyduğunu, bu nedenle yapay zeka uygulamalarının geliştirilmesi bakımından insan kaynağı fazla ve çeşitli olan Türkiye'nin şanslı olduğunu belirtti.

AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ