Yandex'in Türkiye'deki kullanımı bir yılda yüzde 400 arttı

İnternet kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte hayatımıza yeni arama motorları girmeye başladı. Her ne kadar bu konudaki bir numaralı isim Google olsa da, Google'dan sonra piyasaya sürülen arama motorları da tüketiciler tarafından tercih ediliyor. Ancak hiçbir arama motoru, dünya genelinde Google kadar kullanılmıyor.

Geçtiğimiz son bir yıl içerisinde dünya genelindeki internet kullanıcılarının yüzde 92 kadarı, internette arama yapabilmek için Google'ı kullandılar. Google'ı yüzde 2'lik kullanım oranı ile Microsoft'un arama motoru "Bing" takip etti. Dünya genelindeki kullanıcıların sadece yüzde 1'i ise Yahoo'yu kullandı. Yandex ise sadece Rusya'da etki gösterebildi.

Türkiye'de de benzer bir sonuç var. Türkiye'den internete bağlanan kullanıcıların çok büyük bir çoğunluğu Google'ı kullanıyor. Ancak ilginç bir şekilde Türkiye, Google'a olan bağını yitiriyor gibi görünüyor. Çünkü Google, Türkiye'de ciddi bir kan kaybediyor. Hatta bu kan kaybının oranı son bir yıl içerisinde yüzde 10 seviyelerine ulaşmış durumda. Açıklanan rakamlar "Türkiye'nin internet alışkanlığı mı değişiyor?" sorusunu akıllara getiriyor.

Ülkemizdeki internet kullanıcılarının yüzde 95'i, 2018 yılının ekim ayında Google'ı kullanıyordu. Ancak çalkantılı bir sürecin ardından bu oran, yüzde 85'lere kadar gerilemiş durumda. Ancak Google'ın kullanım oranı, ekim ayında biraz daha toparlanmış durumda çünkü eylül ayında bu oran yüzde 84 seviyelerindeydi.

İşte Türkiye'nin arama motorlarını kullanma oranı

İstatistiksel verilere göre Türkiye, Yandex'i Google'a tercih etmeye başlamış durumda. Hatta bu durum o kadar yüksek seviyelerdeki Yandex'in Türkiye'deki kullanımı son bir yıl içerisinde yüzde 400 kadar arttı. Geçtiğimiz yılın ekim ayında yüzde 3 olarak kullanmakta olduğumuz Yandex'i bugün, yüzde 11 oranında kullanıyoruz. Yahoo, Bing ve DuckDuckGo gibi arama motorlarını ise neredeyse hiç kullanmıyoruz.

İşte Türkiye'nin son bir yıldaki internet tarayıcısı konusunda gösterdiği değişim

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