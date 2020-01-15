Wikipedia ile ilgili flaş gelişme! Wikipedia ne zaman açılacak?
Anayasa Mahkemesi Wikipedia hakkındaki gerekçeli kararı açıkladı. Söz konusu karar BTK'ya ulaşınca Wikipedia açılacak. Anayasa Mahkemesi'nin, Wikipedia'nın erişime kapatılmasını hak ihlali sayan kararının gerekçesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu gelişmeden sonra özellikle sosyal medyada "Wikipedia açılacak mı?" sorusu en çok merak edilen aramalar arasında yer alıyordu.
Son dakika haberine göre; Anayasa Mahkemesi'nin Wikipedia hakkındaki gerekçeli kararı açıklandı. Kararın BTK'ya ulaşmasının ardından Wikipedia'nın açılması bekleniyor.
Anayasa mahkemesi'nin, Wikipedia'nın erişime kapatılmasını hak ihlali sayan kararının gerekçesi, Resmi Gazetede yayımlandı.
Anayasa mahkemesi, oy çokluğu ve 6 üyenin karşı oy yazısıyla alınan kararı Ankara 1. Sulh ceza mahkemesine de gönderdi. Mahkemenin kararı bilgi teknolojileri ve iletişim kurumuna iletmesiyle birlikte Wikipedia erişime açılacak.
Anayasa mahkemesi, kararın gerekçesinde, Wikipedia'nın kapatılmasının demokratik toplum düzeninin gereklerine uymadığını vurguladı. Wikipedia'nın kapatılmasını haklı gösteren vahim nitelikte bir içerik olmadığı belirtildi.
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- Wikipedia ile ilgili flaş gelişme! Wikipedia ne zaman açılacak?
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