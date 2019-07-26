WiFi şifrelerini izinsiz kaydeden Google'a ceza

Google Sokak Görünümü servisiyle dünya genelinde pek çok sokak ve caddeyi fotoğrafladı. Uygulamayı kullanan kullanıcılar ise sanki o sokaklarda yürüyormuş gibi sanal bir gezinti yapabiliyor. Ancak Google'ın sokaklardaki görüntüleri alırken, bir yandan da çevresindeki tüm WiFi şifrelerini de izinsiz kaydettiği ortaya çıktı. 2007- 2010 yılları arasında gerçekleşen ve 30 ülkeyi kapsayan olay sonrası Google 'yanlışlıkla oldu' şeklinde açıklama yaptı ancak şirketin bilinçli olarak araçlarına bu yazılımı kurduğu tespit edildi.



Olay sonrası ABD'de 38 eyalette ortak açılan dava sonucunda Google 7 milyon dolarlık cezaya çarptırılırken şirketin veri toplama programını sonlandırması istendi. Şirket ise bu talebin üzerine kaydettiği tüm verileri sildiğini duyurdu.



Ancak söz konusu cezayı yeterli bulmayan davacıların ısrarı sonucunda 2010 yılından bugüne uzayan süreçte sona gelindi. Google, toplamda 13 milyon dolar ceza ödemeye mahkum edildi.

(DHA)