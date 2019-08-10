10 Ağustos 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 09 Ağustos 2019 Cuma 22:37:56
Whatsapp'ta büyük açık! Mesajlarınız değiştiriliyor
Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta, hem genel hem de özel görüşmelerdeki mesajların değiştirilebilmesine ve manipüle edilmesine izin veren güvenlik açığı tespit edildi.
'ÇOK CİDDİ BİR SORUN'
Rusya merkezli güvenlik şirketi Kaspersky’nin Güvenlik Araştırmacısı Victor Chebyshev, açığın, grup sohbeti katılımcılarının yanlış mesajlarla aşağılanmasına neden olabileceği için çok ciddi nitelikte olduğunu söyledi. Kullanıcıların grup sohbetlerinde çok dikkatli olmasını söyleyen Chebyshev, “Özel bir sohbet sırasında herhangi bir şüphe duyarsanız, karşı tarafın kimliğini mutlaka doğrulayın” dedi.
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