Whatsapp'ta büyük açık! Mesajlarınız değiştiriliyor

'ÇOK CİDDİ BİR SORUN'

Rusya merkezli güvenlik şirketi Kaspersky’nin Güvenlik Araştırmacısı Victor Chebyshev, açığın, grup sohbeti katılımcılarının yanlış mesajlarla aşağılanmasına neden olabileceği için çok ciddi nitelikte olduğunu söyledi. Kullanıcıların grup sohbetlerinde çok dikkatli olmasını söyleyen Chebyshev, “Özel bir sohbet sırasında herhangi bir şüphe duyarsanız, karşı tarafın kimliğini mutlaka doğrulayın” dedi.