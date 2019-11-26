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26 Kasım 2019 Salı 18:34:50 | Son Güncelleme: 26 Kasım 2019 Salı 19:20:30

WhatsApp'a yeni özellik geliyor

WhatsApp'ın yeni güncellemesiyle mesajların belirli bir süre sonra otomatik olarak silinmesini sağlayan yeni bir özellik getireceği belirtildi.

Mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yenilenmeye devam ediyor. WABetaInfo sitesinin aktardığına göre, uygulama şimdi de ‘Kaybolan Mesajlar’ isimli yeni bir özelliği test ediyor. Android 2.19.348 güncellemesindeki bu özellikle mesajlar belirli bir süre sonra kendi kendine silinecek. Bu özellik ‘Grup Ayarları’ ya da ‘Kişi Bilgisi’ bölümlerinden aktifleştirilebilecek.

Mesajların hangi dönemlerde silineceğine kullanıcının kendisi karar verecek. Diğer yandan güncelleme ile gelecek bir diğer özellik de 'Karanlık Mod.

WhatsApp'ın beta sürüm güncellemeleri, neredeyse gün aşırı yapılıyor ve geliştiriciler, her yeni sürümle kullanıcılara yeni özellikler sunuyorlar. Fakat beta sürümde kullanılan ya da görülen bu özelliklerin pek çoğu, henüz WhatsApp'ın normal sürümüne gelmiş değil.

Web Tekno'nun haberine göre; WhatsApp'ın Android beta sürümünün güncellenmesiyle birlikte uygulama sürümü, "2.19.348"e yükseltildi. Eğer sizler de WhatsApp'ın Android beta sürümünü kullanıyorsanız, uygulamanın güncel olup olmadığını anlamak için sürüm kontrolü yapabilirsiniz.

Aylar önce sizlere WhatsApp'ın üzerinde çalışmakta olduğu bir özellikten bahsetmiştik. Bu özellik, tüketicilerin WhatsApp gruplarından gelen mesajları, otomatik olarak silmesine yarayan bir zamanlayıcıyı içeriyordu. WhatsApp'ın Android beta "2.19.282" kodlu sürümünde ortaya çıkan bu özellik, uzunca bir süre gözden kaybolmuştu. Ancak son beta sürüm, bu özelliği yeniden getiriyor.

Bu özellik kapsamında kullanıcılar, WhatsApp gruplarına eklenecek bir ayar menüsü ile zamanlayıcı koyabilecekler. Belirlenen süre sona erdiğinde de o WhatsApp grubundaki mesajların tümü otomatik olarak silinecek. Böylelikle kullanıcılar, grup mesajlarını manuel olarak silmek zorunda kalmayacaklar. Fakat bu etkili özelliğin tüm kullanıcıların hizmetine ne zaman sürüleceği henüz bilinmiyor.

WhatsApp'ın yeni beta sürümüyle getirilen özellikler, yapılacak olan testlerin ardından kullanıcıların hizmetine sunulacak. Ancak bu bağlamda, geliştirici ekibin yeni özelliklerle ilgili herhangi bir sorun yaşamaması gerekiyor. Bakalım aylar sonra geri dönen zamanlayıcılı grup mesajlarını otomatik silme özelliği tüm kullanıcıların hizmetine ne zaman sunulacak.

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