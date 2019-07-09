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09 Temmuz 2019 Salı 11:36:08 | Son Güncelleme: 09 Temmuz 2019 Salı 12:16:12

Whatsapp web nedir? Whatsapp web'e nasıl giriş yapılır?

Yeni Medyanın gün geçtikçe gelişmesi ve yayılması, global iletişimin saniyeler içerisinde zaman ve mekan sınırlaması olmadan yapılabilmesine en güzel örneklerden biri Şüphesiz Whatsapp. Uluslarası bir mesajlaşma uygulaması olan whatsapp, milyonlarca kullanıcıya hizmet veriyor. 2010 yılında geliştirilen uygulama sadece mesajlaşma imkanı tanımıyor. Multimedya dediğimiz yazılı, görsel, sesli öğeleri bir arada kullanmayı sağlarken görüntülü konuşma ve arama özelliklerini de içinde barındırıyor. Yakşalık 4 sene önce Whatsapp sadece telefon üzerinde bir uygulama olmaktan çıktı. Whatsapp Web adı ile internet üzerinde de hizmet vermeye başladı. Bunun için tek gereksinim sadece bir akıllı telefonunuzun olması ve WhatsApp'ı PC'den kullanacağınız zaman telefonun internete bağlı olması. Merak edilen Whatsapp Web nedir? ve Whatsapp web'e nasıl giriş yapılır? sorularının yanıtı haberimizde...

Whatsapp web nedir? Whatsapp web'e nasıl giriş yapılır?

Yeni Medyanın gün geçtikçe gelişmesi ve yayılması, global iletişimin saniyeler içerisinde zaman ve mekan sınırlaması olmadan yapılabilmesine en güzel örneklerden biri Şüphesiz Whatsapp. Uluslarası bir mesajlaşma uygulaması olan whatsapp, milyonlarca kullanıcıya hizmet veriyor.  2010 yılında geliştirilen uygulama sadece mesajlaşma imkanı tanımıyor. Multimedya dediğimiz yazılı, görsel, sesli öğeleri bir arada kullanmayı sağlarken görüntülü konuşma ve arama özelliklerini de içinde barındırıyor. Yakşalık 4 sene önce Whatsapp sadece telefon üzerinde bir uygulama olmaktan çıktı. Whatsapp Web adı ile internet üzerinde de hizmet vermeye başladı. Bunun için tek gereksinim sadece bir akıllı telefonunuzun olması ve WhatsApp'ı PC'den kullanacağınız zaman telefonun internete bağlı olması. Merak edilen Whatsapp Web nedir? ve Whatsapp web'e nasıl giriş yapılır? sorularının yanıtı haberimizde...

Whatsapp 2010 yılında kullanıcı ile bulmasıyla adete patlama etkisi göstermişti. Uygulama bir yenilik yaparak 4 seneye yakın bir süre önce internette Whatsapp Web adıyla hizmet vermeye başladı. Kullanıcıların oldukça merak ettiği Whatsapp Web nedir? Whatsapp web'e nasıl giriş yapılır? soruları yoğun olarak araştırılıyor. Kullanıcıların büyük çoğunluğu Whatsapp Web'in çalışan insanlar için yada telefondan ziyade bilgisayarda vakit geçiren kullanıcıları için tasarladığını ve kullanımı oldukça kolaylaştırdığını öne sürüyor. İşte Whatsapp Web hakkında merak edilenler...

WHATSAPP WEB NEDİR?

Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp, 4 yıl kadar önce yayınladığı güncellemeyle WhatsApp Web sürümünü kullanıma sunmuştu. iOS, Android gibi işletim sistemine sahip cihazlardaki WhatsApp ile uyumlu olan web sürümü farklı platformlarda kullanılabiliyor. WhatsApp'ın masaüstü programı Whatsapp Web, yüz milyonlarca kullanıcı tarafından tercih ediliyor. 

WhatsApp Web, telefonunuz üzerinden çalıştığı için onu kullandığınız sırada telefonun bağlantısını kesmemeniz gerekiyor. Bunun yanında fotoğraf ve video gönderiyorsanız, veri tüketimini azaltmak için telefonunuzu Wi-Fi üzerinden internete bağlamayı tercih edebilirsiniz.

WHATSAPP WEB'E NASIL GİRİŞ YAPILIR?

WhatsApp Web’i kullanabilmek için öncelikli olarak; iOS, Android, Windows Phone, BlackBerry ya da Nokia S60 işletim sistemine sahip bir telefonda WhatsApp uygulamasını kullanıyor olmanız gerekiyor. Bununla birlikte bilgisayarınızda Safari, Chrome, Opera veya Firefox gibi web tarayıcılarından birinin yüklü olması gerekiyor. Bu arada WhatsApp Web’i kullanabilmek için telefonunuzda WhatsApp uygulamasının güncel sürümünün yüklü olduğundan emin olun.

WhatsApp Web’i Açmak İçin;

1- Bilgisayarınızdan web.whatsapp.com adresine gidin.

2- Telefonunuzdan WhatsApp uygulamasını açın.

  • iOS için; Ayarlar >> WhatsApp Web'e gidin.
  • Android için; Sohbetler >> Menü >>WhatsApp Web'e gidin.
  • Nokia S60 için; Menü >> WhatsApp Web'e gidin.
  • Windows Phone için; Menü >> WhatsApp Web'e gidin.
  • BlackBerry için; Ekranı yukarıdan aşağıya çekin >> WhatsApp Web'e gidin

WhatsApp’ın internet sayfasını açtıktan sonra telefonunuzdan tekrar WhatsApp uygulamasını açın. WhatsApp>>Ayarlar bölümüne giderek WhatsApp Web seçeneğine dokunun. 

Bilgisayarınızın WhatsApp Web sayfasında yer alan QR kodunu telefonunuzun kamerasını odaklayarak taratın. QR kodunu tarattıktan sonra artık WhatsApp’ı hem bilgisayarınızdan hem de telefonunuzda kontrol edebilirsiniz.

NEDEN WHATSAPP WEB KULLANMALI?

Artık iletişimin sürekli olması çoğunlukla bir gereklilik halini aldı. Daima yanınızda ve elinizde telefon olamıyor. Bu durumda çözüm Whatsapp mesajlarınızı bilgisayar ya da dizüstü bilgisayarınızdan kontrol etmenizle mümkün. Her an uygulamadan işinizi de ailenizi de ihmal etmeden hızlı tempoya ayak uydurabilirsiniz. En yararlı tarafı hem telefonunuzla uğraşıp oyalanmamanız, hem de büyük ekranda rahatça ve hızlıca mesajlaşma veya dosya aktarımı gibi işlerinizi halledebilmeniz. Bütün özellikleri bulabileceğiniz bu versiyon yazışmalarınızı da telefondan (dokunmatik klavyeden) normal klavyeye geçmeniz sebebiyle vakit kaybı olmaktan çıkaracak.

WHATSAPP WEB İLE İLGİLİ DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Telefonunuz Whatsapp Web’i kullandığınız bilgisayardan uzaklaştığında bağlantı kesileceği için hesabınızın açık kalmasından endişe duymanıza gerek yok. Ancak internet tarayıcıdaki sekmeyi kapatmak haricinde, öncelikle Whatsapp Web ekranında soldaki sütunda profil fotoğrafınızın sağında yer alan üç nokta üst üste simgesinden menüye girerek çıkış yapmak daha güvenli olacaktır. Oturumunuzu bu şekilde kapatabilirsiniz. Güvenli cihazlarda ise bu şekilde çıkış yapmadığınızda, yeniden “web.whatsapp.com” sayfasını açarak hesabınıza hazır giriş yapmış şekilde Whatsapp Web uygulamasını kullanmaya devam etmeniz mümkündür. Ortak kullanılan cihazlarda ise çıkış yapmanız daha güvenlidir. Ancak bağlı cihazları telefonunuzdaki ekrandan görebileceğinizi belirtmiştik. Başlarken menüden cihazlarınızı da kontrol etme imkanınız var.

WHATSAPP WEB İLE SUNULAN OLANAKLAR

Güncelleme ve yeniliklerle gelişen Whatsapp Web sayesinde sizin için de daha pratikleşmiş bir mesajlaşma deneyimi bilgisayarınızda ortaya çıkıyor. Akıllı telefonunuz, çalışan bir telefon kameranız varsa, güncel bir web tarayıcısına sahip bilgisayarınız ve tabii internet bağlantınız olan her ortamda hepimizin vazgeçemediği Whatsapp uygulamasının bu farklı halini rahatlıkla kullanabilirsiniz. Büyük ekranda tıkladığınız sohbeti görürken bir yandan da sol sütunda konuşmalarınızın alt alta sıralandığı listeyi takip etme şansınız bu uygulamada bulunuyor.

Direkt olarak telefonunuza gelen mesajların yansıtıldığı web versiyonuna bilgisayarınızdan dosyalar ekleme olanağı uygulamanın en önemli özelliklerinden. Bilgisayarda uygulamanızı kullanırken yeni bir konuşma başlatmanız de mümkün öncekiler arasında arama yapmanız da. Aynı zamanda Whatsapp Web ile paylaşımlar için bilgisayarınızdan grup konuşmalarınıza bir köprü gibi direkt kullanabileceğiniz bir kanal ortaya çıkmış oluyor. Sesleri ve uyarıları kontrol altında tutabilme seçeneğinden, telefondan kontrollü cihaz bağlantısı kesebilmeye kadar yönetim panelini tamamen kullanıcıya bırakan bir tasarım söz konusu. Kişilerinizin durum güncelleştirmelerini takipte kalmanız mümkün. Whatsapp Web ile profilinizi dilediğiniz gibi düzenleyebilir, telefonda yaptığınız şekilde kişileri ve konuşmaları silebilir ya da organize edebilirsiniz.  

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