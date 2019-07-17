WhatsApp, Instagram ve Facebook çöktü mü?

Dünya çapında erişim aksaklıklarını tespit eden "downdetector.com" internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Facebook, Instagram ve WhatsApp'a dünya genelinde erişim sıkıntısı yaşanıyor.

Söz konusu siteye göre, batı ve orta Avrupa ağırlıklı olmak üzere üç platformda dünya genelinde erişim sorunları yaşıyor. Söz konusu sıkıntıdan etkilenen ülkeler arasında Türkiye de var.

Söz konusu sorun TSİ 15.00 sularında başladı. Aksaklığa neyin sebep olduğu ve sorunun ne kadar süreceği bilinmiyor. Zira Facebook'tan henüz konuya ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.

3 sosyal medya platformu 3 Temmuz'da da benzer bir sorun yaşamış ve bir süre boyunca milyonlarca kullanıcıya hizmet verememişti.

ABD'li internet devi Facebook, fotoğraf paylaşım uygulaması Instagram'ı 2012'de, mobil mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ı 2014'te bünyesine katmıştı.