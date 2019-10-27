WhatsApp grupları artık sizi rahatsız edemeyecek

WhatsApp kullanıcılarını fazlasıyla sevindirecek bir özellik ortaya çıktı. 'Whatsapp gruplara eklenmeyi kapatma' seçeneği altında artık kendilerinden habersiz her gruba girmeyecek. Pek çok kullanıcının ortak şikayetini dikkate alan WhatsApp yönetimi, bir süredir bu özellik üzerinde kafa yoruyordu. İlgisiz kişilerin açtığı gruplara giren ve bu konuda haberdar edilmeyen kullanıcıların rahatsızlığı günden güne artınca şirket, çözümü bu şekilde bulmuşa benziyor. Hem iOS hem de Android işletim sistemini kullanan telefonlara gelecek olan özellik, kara liste uygulamasını de beraberinde getiriyor. Kullanıcıları rahatsız eden kullanıcıların önü hızlıca kesilirken, bu özellik sayesinde bu tür kişilerin kullanıcıları herhangi bir gruba eklemeleri söz konusu olmayacak.