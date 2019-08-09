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09 Ağustos 2019 Cuma 23:38:53 | Son Güncelleme: 09 Ağustos 2019 Cuma 23:43:09

Virüsler çoğunlukla agresif ve bulaşıcı özellikleriyle bilinir

Virüsler çoğunlukla agresif ve bulaşıcı özellikleriyle bilinir ancak bazı virüsler aslında bakterileri öldürebilir, bazıları ise daha tehlikeli virüslere karşı savaşabilir.

TM Dijital Haber Merkezi

Çoğu virüsün konakçıları (parazit barındıran ya da birbirlerine barınma ve beslenme sağlayan simbiyotik ilişkili organizmalar) ile patojenik bir ilişkisi var - yani ılıman soğuktan ağır akut solunum sendromu (SARS) gibi ciddi koşullara kadar hastalıklara neden oluyorlar. Konakçı hücreyi istila ederek daha fazla hücreye bulaşan ve hastalığa neden olan yeni viral partikülleri serbest bırakarak çalışırlar. Buna rağmen bazı virüsler bakterileri öldürebilir, bazıları ise daha tehlikeli virüslere karşı savaşabilirler.

Bakteriyofajlar (bakterileri enfekte eden ve yok eden virüslerdir) Sindirim, solunum ve üreme yollarındaki mukus zarında bulunurlar. Mukus, istilacı bakterilere karşı fiziksel bir bariyer sağlayan ve altındaki hücrelerin enfekte olmasını önleyen kalın, jöle benzeri bir malzemedir. Son araştırmalar, mukusta bulunan fajların, insan vücudunu istilacı bakterilerden koruyan doğal bağışıklık sistemimizin bir parçası olduğunu göstermektedir.

Fajlar aslında dizanteriyi, Staphylococcus aureus'un neden olduğu sepsiyi, salmonella enfeksiyonlarını ve cilt enfeksiyonlarını yaklaşık bir yüzyıldır tedavi etmek için kullanılmıştır.

Terapi için gereknfaj kaynakları arasında, yerel su kütleleri, kir, hava, kanalizasyon ve hatta enfekte olmuş hastalardan alınan vücut sıvıları bulunmaktadır. Virüsler bu kaynaklardan izole edildi, saflaştırıldı ve daha sonra tedavi için kullanıldı.

İlaca dirençli enfeksiyonların yükselişini görmeye devam ettikçe fajlar yenilenen ilgiyi çekmiştir. Son zamanlarda, Birleşik Krallık'taki yapılan bir araştırmada, fajların antibiyotiklere dirençli olan ciddi bir enfeksiyonu tedavi etmek için başarıyla kullanıldığı bildirildi.

FAYDALI VİRAL ENFEKSİYONLAR

 Viral enfeksiyonlar, bağışıklık sistemlerimizin doğru gelişmesini sağlamak için önemlidir. Ek olarak, bağışıklık sistemi, diğer enfeksiyonlara direnç geliştirmek için yeterli seviyelerde sistemik virüsler tarafından sürekli olarak uyarılır.

Karşılaştığımız bazı virüsler insanları diğer patojenik virüslerin neden olduğu enfeksiyonlara karşı korur.

Örneğin, gizli (semptomatik olmayan) herpes virüsleri, insan doğal öldürücü hücrelerinin (spesifik bir beyaz kan hücresi türü), kanser hücrelerini ve diğer patojenik virüslerin enfekte ettiği hücreleri tanımlamasına yardımcı olabilir. Doğal öldürücü hücreleri, antijenlerle (vücutta bağışıklık tepkisine neden olabilecek yabancı bir madde), tümör hücrelerini tanımlamalarını sağlayacak şekilde donatırlar.

FAYDALI VİRÜSLERİN GELECEĞİ

Modern teknoloji, insan vücudunun bir parçası olan mikrobiyal toplulukların karmaşıklıkları hakkında daha fazla bilgi edinmemizi sağladı. İyi bakterilere ek olarak, artık bağırsakta, deride ve hatta kanda faydalı virüsler olduğunu biliyoruz.

Bu viral bileşenler hakkındaki anlayışımız şuan için tabiri caizse bebeklik dönemindedir. Fakat viral enfeksiyonları anlamamıza ve daha önemlisi kötü olanlarla nasıl savaşılacağına yardımcı olma konusunda büyük bir potansiyeli vardır. Ayrıca insan genomunun evrimi, genetik hastalıklar ve gen terapilerinin gelişmesine ışık tutabilir.

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