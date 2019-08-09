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09 Ağustos 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 09 Ağustos 2019 Cuma 01:28:39

Vaatler uzaya çıktı

Amerikan solunun güçlü adayı Bernie Sanders, ABD Başkanı seçilirse, UFO bağlantılı her türlü kanıtı halka açıklama sözü verdi.

VAATLERİNİ GENİŞLETİYOR

2020 ABD başkanlık seçimlerinin Demokrat Parti adayı Bernie Sanders, vaatlerini geniş çaplı tutuyor. Daha önce kansere çare bulacağını iddia eden 77 yaşındaki siyasetçi, şimdi de uzaya el attı.  Dünyanın en popüler podcast yayınlarından biri olan 'Joe Rogan Experience'a konuk olan Sanders, “Başkan seçilir ve uzaylılarla ilgili bir şeyler olduğunu öğrenirseniz ne yaparsınız” sorusuna ilginç bir yanıt verdi.  

EŞİ DE MERAK EDİYORMUŞ

Eşinin de bu konuya meraklı olduğunu belirten başkan adayı, “Eşim Dünya ötesi yaşamla ilgili belgelere erişim sağlayıp sağlayamayacağımızı bana hep sorar. Uzaylılar ya da UFO'larla ilgili bir şey öğrenirsem, mutlaka ifşa edeceğim” ifadelerini kullandı. Siyasetçinin açıklamaları, sosyal medyada hem ilgi hem de tepki çekti. Bazıları Sanders’ın en risksiz vaatte bulunduğunu, başkan seçilince sözlerini tutamazsa problem yaşanmayacağını söyledi. 

Uzaylıların UFO'larla ziyarete geldiklerine dair iddialar, ABD'deki popüler kültürün en önemli malzemelerinden biri.

ASKERİ ÜSSÜ BASACAKLAR

Yıllardır gizemini koruyan ve içinde uzaylıların bulunduğu iddia edilen Nevada Çölü’ndeki 51. Bölge adlı askeri üsse baskın düzenlemek için, geçtiğimiz haftalarda Facebook’ta kampanya başlatılmıştı. Kısa sürede 2 milyon katılımcıya ulaşan kampanyanın ardından ABD ordusu açıklama yapmış, “Sakın böyle bir şeye kalkışmayın” uyarısında bulunmuştu. 

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