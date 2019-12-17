17 Aralık 2019 Salı 12:17:55 | Son Güncelleme: 17 Aralık 2019 Salı 12:20:47
Uzaydaki yıldızımıza Anadolu, ötegezegenimize Göktürk ismi verildi
Türk Astronomi Derneği Başkanı Prof. Dr. İbrahim Küçük, Türkiye'nin "WASP-52" kodlu yıldızına "Anadolu", yörüngesindeki "WASP-52-B" kodlu ötegezegene ise "Göktürk" isminin verildiğini açıkladı.
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