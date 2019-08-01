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01 Ağustos 2019 Perşembe 15:47:03 | Son Güncelleme: 01 Ağustos 2019 Perşembe 15:48:42

Uzaydaki astronotlara 2 buçuk tonluk kargo ulaştı

Dün, Rusya'nın Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden Soyuz-2.1a taşıyıcı roketi ile fırlatılan Progress MS-12 insansız uzay kargo aracı Uluslararası Uzay İstasyonu'na 3 saat gibi rekor bir sürede ulaştı.

TM Dijital Haber Merkezi

Astronotlara yiyecek, su ve malzeme taşıyan MS-12 isimli Rus insansız uzay kargo aracı başarıyla Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı. 

Türkiye saati ile 15:35'te fırlatılan yakıt, su ve diğer yükleri teslim eden kargo aracı fırlatmadan yaklaşık 3 saat 24 dakika sonra (ultra kısa uçuş planı ile) Uzay İstasyonu'na ulaştı.

Progress MS-12 uzay aracı Uluslararası Uzay İstasyonu'na yaklaşık 2 bin 450 kilogram kargo malzemesi taşıdı. Bunlardan yaklaşık 800 kilogramı uzay aracı için yakıt, 50 kilogramı oksijen ve hava, 420 kilogram su ve yiyeceğin yanı sıra bin 184 kilogram deneysel malzemeleri (kuru yük) de istasyona ulaştırdı.

NASA’dan yapılan açıklamada, "İstasyondaki tüm sarf malzemeleri 2020 yılına kadar yeterli. MS-12 kargo aracının ulaştırdığı malzemelerle astronotlara Ocak 2020'ye kadar yetecek yiyecekler stoklandı.” denildi.

FIRLATMA ANININ GÖRÜNTÜLERİ:

ULUSLARARASI UZAY İSTASYONU NEDİR?

Uluslararası Uzay İstasyonu (UUİ, İngilizce: International Space Station (ISS)), alçak Dünya yörüngesine yerleştirilmiş bir uzay üssü, başka bir tabirle üzerinde yaşanabilen yapay bir uydudur. Bir araya getirilen modüllerin birleştirilmesiyle inşa edilmiş olan istasyonun ilk kısmı 1998 yılında fırlatılmıştır. İstasyonun yapısı temel olarak basınçlı modüller, destekleyici dış iskelet ve güneş panellerinden meydana gelmektedir. Dünya yörüngesinde bulunan en büyük yapay uydudur. Uygun saatlerde yeryüzünden bakıldığında çıplak gözle görülebilmektedir.

UUİ, deneyler için uzay ortamı ve düşük yerçekimi ortamı sağlayan bir laboratuvar merkezidir. Mürettebatın biyoloji, fizyoloji, fizik, kimya, astronomi, meteoroloji ve daha birçok dalda deneyler yapmasına olanak verir. İstasyon ayrıca Ay ve Mars görevlerinde kullanılması planlanan ekipman ve sistemlerin, kullanım öncesi uzayda test edilmeleri için çok uygun bir ortam sağlar.

Uluslararası Uzay İstasyonu programı, beş katılımcı uzay kuruluşu tarafından oluşturulmuş ortak bir projedir, bu kuruluşlar ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi, Rusya Federal Uzay Ajansı, Japonya Uzay Araştırma Ajansı, Avrupa Uzay Ajansı ve Kanada Uzay Ajansı'dır. İstasyonun mülkiyet ve kullanım hakları hükümetler arası antlaşmalar ve sözleşmelerle belirlenmiştir. İstasyon, Rus Yörünge Bölümü ve Amerika Birleşik Devletleri Yörünge Bölümü olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. İstasyonun yörünge yüksekliği 330 km. ilâ 435 km. arasında değişmektedir. İstasyon zamanla azalan irtifasını artırmak için Zvezda modülünün motorlarını veya ziyaretçi uzay araçlarını kullanır. Bir günde Dünya çevresinde 15,5 tur atar.

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