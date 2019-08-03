Uzayda kurabiye pişirecekler

DAMLA ÇİKOLATALI OLACAK

Uzun uzay yolculuklarını keyifli hale getirmek için harekete geçen DoubleTree Hilton, tasarlanan prototip bir fırında, damla çikolatalı kurabiye pişirmeyi deneyecek. Yerçekimsiz ortama uygun cihazlar geliştiren Zero G Kitchen’la işbirliği yapan Hilton yetkilileri, uzay istasyonu araştırmalarına katılan ilk otelcilik şirketi olacak. Hilton Küresel Marka Başkanı Shawn McAteer, “Müşterilerimizi sıcak karşılamamızın küçük jesti olan kurabiyelerimiz, dünyanın dört bir yanında favori lezzet haline geldi. Şimdi bunu yörüngeye taşıyoruz” ifadelerini kullandı.