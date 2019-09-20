Uzayda çarpışacaklar

UYDU KİRLİLİĞİ HAD SAFHADA

Bunun sön örneğiyle ilgili açıklama ise uzay teknolojileri şirketi Bigelow Aerospace’ten geldi. Günümüzde kullanılmayan Genesis-2 isimli ABD uydusu ve Rusya’nın Sovyeler Birliği döneminde gönderdiği Cosmos-1300 uydusunun birkaç gün içinde çarpışabileceğini söyleyen yetkililer, “Yörüngemizdeki bu kirlilik kontrol altına alınmazsa, Dünya’nın alçak yörüngesindeki insan yaşamı üzerinde ciddi bir tehdit oluşturacak” ifadelerini kullandı.