Uzayda çarpışacaklar
Yörüngedeki uydu kirliliği önlenemez şekilde artmaya ve Dünya’yı tehdit etmeye başladı.
UYDU KİRLİLİĞİ HAD SAFHADA
Bunun sön örneğiyle ilgili açıklama ise uzay teknolojileri şirketi Bigelow Aerospace’ten geldi. Günümüzde kullanılmayan Genesis-2 isimli ABD uydusu ve Rusya’nın Sovyeler Birliği döneminde gönderdiği Cosmos-1300 uydusunun birkaç gün içinde çarpışabileceğini söyleyen yetkililer, “Yörüngemizdeki bu kirlilik kontrol altına alınmazsa, Dünya’nın alçak yörüngesindeki insan yaşamı üzerinde ciddi bir tehdit oluşturacak” ifadelerini kullandı.
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