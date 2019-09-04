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04 Eylül 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 04 Eylül 2019 Çarşamba 01:18:46

Uzay kazasına ramak kala

Avrupa Uzay Ajansı, uzaydaki iki uydunun çarpışmasını, kendi araçlarını son anda yörüngeden uzaklaştırarak önledi. 

BİR İLK

ESA’nın (Avrupa Uzay Ajansı) Aeolus uydusu, SpaceX şirketinin uydu üzerinden internete bağlanma projesi kapsamında uzaya yerleştirdiği araçlardan birine çarpmamak için manevra gerçekleştirdi. Ajansın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Aeolus’un verilen komut sonrası motorlarını ateşleyerek kendini yarım yörünge uzağa fırlattığı ve kaçınma manevrasının ESA tarihinde bir ilk olduğu ifade edildi. ESA yetkilileri, Aeolus’un normal şekilde çalışmaya devam ettiğini açıkladı. 

 

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