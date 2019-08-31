  • Bist 100
    96718.5
  • Dolar
    5,8352
  • Euro
    6,4329
  • Altın
    284,4990
İstanbul
22 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Hayatı alt üst oldu! ''Cezaevine girme korkusu yaşıyorum'' Hayatı alt üst oldu! ''Cezaevine girme korkusu yaşıyorum''
Dorian kasırgası 'Kategori 4' seviyesine yükseldi Dorian kasırgası 'Kategori 4' seviyesine yükseldi
Taksim’de sahte dolar satmaya çalışan dolandırıcı yakalandı Taksim’de sahte dolar satmaya çalışan dolandırıcı yakalandı
Kırgızistan'da Bağımsızlık Günü kutlandı Kırgızistan'da Bağımsızlık Günü kutlandı
138 bin okul servisi şoförü eğitimden geçti 138 bin okul servisi şoförü eğitimden geçti
İçme suyu projelerinde Bakanlık görüşü alınacak İçme suyu projelerinde Bakanlık görüşü alınacak
Toroslarda 'saklı cennet' Kisecik Kanyonu Toroslarda 'saklı cennet' Kisecik Kanyonu
Rus askeri uydusu operasyonel yörüngeye yerleştirildi Rus askeri uydusu operasyonel yörüngeye yerleştirildi
Uzay İstasyonu'nda acil durum alarmı Uzay İstasyonu'nda acil durum alarmı
Yeni adli yıl başlıyor Yeni adli yıl başlıyor
Coğrafi işaret tescilinde lider Şanlıurfa Coğrafi işaret tescilinde lider Şanlıurfa
2 milyona yakın araç sahibine 'egzoz muayenesi' için son uyarı 2 milyona yakın araç sahibine 'egzoz muayenesi' için son uyarı
YTB projeleriyle kardeş topluluklarda binlerce kişiye ulaştı YTB projeleriyle kardeş topluluklarda binlerce kişiye ulaştı
SMDK Başkanı Enes el-Abde: Rejimin İdlib'i ele geçirme girişimleri siyasi çözüme son verecek SMDK Başkanı Enes el-Abde: Rejimin İdlib'i ele geçirme girişimleri siyasi çözüme son verecek
Köprüler şehri Edirne Köprüler şehri Edirne
Büyük hadis alimi: Buhari Büyük hadis alimi: Buhari
Savcı Sayan, Bu onlara ders olsun’ dedi ve duyurdu: Sözleşmeyi imzaladık Savcı Sayan, Bu onlara ders olsun’ dedi ve duyurdu: Sözleşmeyi imzaladık
Yemen, BAE'nin bahanelerini 'sahte' olarak niteledi Yemen, BAE'nin bahanelerini 'sahte' olarak niteledi
Ekonomi eylülde yoğun veri gündemiyle ısınacak Ekonomi eylülde yoğun veri gündemiyle ısınacak
Türkiye'den 159 ülkeye şeker ihracatı Türkiye'den 159 ülkeye şeker ihracatı
Otomobiller ve hafif ticari araçlarda yeni emisyon için 1 aylık uyum süresi Otomobiller ve hafif ticari araçlarda yeni emisyon için 1 aylık uyum süresi
Gıdadan ambalaja 10 bini aşkın ürün CNR Expo çatısı altında Gıdadan ambalaja 10 bini aşkın ürün CNR Expo çatısı altında
Ordu'da daire almaya gittiği inşaatta asansör boşluğuna düşen kişi hayatını kaybetti Ordu'da daire almaya gittiği inşaatta asansör boşluğuna düşen kişi hayatını kaybetti
Yalan vaat sahipsiz kaldı: Resmi sitedeki videoya 'sahte' dediler Yalan vaat sahipsiz kaldı: Resmi sitedeki videoya 'sahte' dediler

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

31 Ağustos 2019 Cumartesi 11:48:55 | Son Güncelleme: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 11:49:29

Uzay İstasyonu'nda acil durum alarmı

Dün Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) nedeni henüz belirlenemeyen bir acil durum alarmı verildi.

TM Dijital Haber Merkezi

Rusay Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) ve Amerika Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nden (NASA yapılan ortak açıklamada, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda Perşembe günü bir acil durum alarmı verildiği ancak acıl durumun istasyona ya da ekibine tehdit oluşturmadığı bildirildi.

Roscosmos, "İstasyonda bir acil durum alarmı çaldı. Mürettebat durumu analiz etti ve gerekli önlemleri aldı. ISS'deki durum normaldir. Mürettebatın veya istasyonun güvenliğine yönelik bir tehdit yoktur." dedi.

NASA ise, "Mürettebat ve uzay istasyonu acil bir tehlike altında değil ve normal operasyonlarını sürdürüyorlar. İstasyonun içindeki genel atmosfer O2 konsantrasyon limitlerinin altında kalacak. Ekipler, sorunun asıl nedenini belirlemek için çalışıyor” açıklamasında bulundu.

ISS'de Rus kozmonotlar Alexei Ovchinin ve Alexander Skvortsov,  NASA'dan Nick Hague, Andrew Morgan ve Christina Kokh ile Avrupa Uzay Ajansı'ndan ise Luca Parmitano olmak üzere 6 mürettebat bulunuyor.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ