Ürküten gelişme! Atlas robottan korkutan şov

HAREKET KABİLİYETİ MÜKEMMEL

Dünyanın en ünlü teknoloji ve yazılım firması Boston Dynamics'in insansı robotu Atlas, bir aşamayı daha başarıyla geçti. Her geçen gün yeteneğine yetenek katan robot, güncellenen yeni yazılımıyla yeteneklerini gözler önüne serdi. Şirket yetkilileri tarafından yayınlanan yeni videoda, profesyonel bir jimnastikçi gibi amuda kalkıp taklalar atan Atlas, kendi çevresinde 360 derece dönerek mükemmel atlayışlar yaparken, denge ve hareket kabiliyetyle görenleri şaşkına çevirdi.

YETENEKLERİ ENGEL TANIMIYOR

Felaket bölgelerindeki arama kurtarma ekiplerinin ulaşamadığı yerlerde görev almak için tasarlanan Atlas, geçen yıla göre 2 kat hızlı hareket edebiliyor. Vücudundaki ve kafasındaki sensörlerle engelleri algılayabilen teknoloji harikası, kendi yolunu da bulabiliyor. 1.8 metrelik robot, daha önce karda yürürken denge sağlama, koli taşıma, aldığı sopa darbesiyle yere düştükten sonra tekrar ayağa kalkma gibi aşamaları da başarıyla geçmişti.