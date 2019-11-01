'Twitter siyasi reklamları yasakladı, şimdi gözler Facebook'ta'

  • Bist 100
    97942.3
  • Dolar
    5,7257
  • Euro
    6,3887
  • Altın
    277,8940
İstanbul
16 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Sosyal medyadan Cumhurbaşkanına hakarete tutuklama Sosyal medyadan Cumhurbaşkanına hakarete tutuklama
Su-57'nin NATO'daki yeni kod adı ortaya çıktı! Su-57'nin NATO'daki yeni kod adı ortaya çıktı!
1 Kasım Temizlik Benim İşim haftanın birincisi kim oldu? Temizlik Benim İşim birincisi belli oldu mu? 1 Kasım Temizlik Benim İşim haftanın birincisi kim oldu? Temizlik Benim İşim birincisi belli oldu mu?
Merih Demiral Juventus'tan ayrılıyor! Menajeri açıkladı... Merih Demiral Juventus'tan ayrılıyor! Menajeri açıkladı...
4 akademisyenin katili bu kez de avukata hakaret etti 4 akademisyenin katili bu kez de avukata hakaret etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan PKK/PYD yanlısı ülkelere sert tepki Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan PKK/PYD yanlısı ülkelere sert tepki
FETÖ'nün sözde imamlarından Özcan'ın kızı elebaşını tanımadığını söyledi FETÖ'nün sözde imamlarından Özcan'ın kızı elebaşını tanımadığını söyledi
Bulduğu cüzdanları sahiplerine teslim eden şoförden Google tepkisi: 'Salak şoför' yazınca ben çıkıyorum Bulduğu cüzdanları sahiplerine teslim eden şoförden Google tepkisi: 'Salak şoför' yazınca ben çıkıyorum
Okula tabanca ile geldi! Bahanesi 'pes artık' dedirtti Okula tabanca ile geldi! Bahanesi 'pes artık' dedirtti
Galatasaray Belhanda'nın alternatifini belirledi Galatasaray Belhanda'nın alternatifini belirledi
Suriye Milli Ordusu terörle mücadelede 132 şehit verdi Suriye Milli Ordusu terörle mücadelede 132 şehit verdi
1-7 Kasım Türk Harf Devrimi Haftası kutlanıyor! 1 Kasım harf devrimi ne zaman yapıldı? 1-7 Kasım Türk Harf Devrimi Haftası kutlanıyor! 1 Kasım harf devrimi ne zaman yapıldı?
Muhammed Ahmed: Barış Pınarı Harekatı Anayasa Komitesi'ni ileriye taşıdı Muhammed Ahmed: Barış Pınarı Harekatı Anayasa Komitesi'ni ileriye taşıdı
AB'deki anlaşmazlık Akdeniz'deki insanlık dramını derinleştiriyor AB'deki anlaşmazlık Akdeniz'deki insanlık dramını derinleştiriyor
Yeni Delhi'de hava kalitesi acil durum seviyesinde Yeni Delhi'de hava kalitesi acil durum seviyesinde
İnsanlık dışı olayda yeni gelişme! İnsanlık dışı olayda yeni gelişme!
Bağdat'taki göstericilerin dostu 'tuk tuklar' Bağdat'taki göstericilerin dostu 'tuk tuklar'
Gigi Datome son 10 yılın en iyi takımına aday Gigi Datome son 10 yılın en iyi takımına aday
AB Türkiye karşıtlığında 'birlik' oldu AB Türkiye karşıtlığında 'birlik' oldu
Filip Novak Trabzonspor'da kalıcı olmak istiyor Filip Novak Trabzonspor'da kalıcı olmak istiyor
İlker Başbuğ'dan çarpıcı açıklamalar: Barış Pınarı Harekatı PYD'nin bitmesi demektir İlker Başbuğ'dan çarpıcı açıklamalar: Barış Pınarı Harekatı PYD'nin bitmesi demektir
Fatih Terim: 'Kaldırın başınızı, henüz hiçbir şey kaybetmedik' Fatih Terim: 'Kaldırın başınızı, henüz hiçbir şey kaybetmedik'
PKK'lı teröristler korkusundan mağaralarından çıkamaz hale geldi PKK'lı teröristler korkusundan mağaralarından çıkamaz hale geldi
Savunma Sanayii Başkanı Demir: Savunma sanayisinde ve savunmada güçlü olmalıyız. Savunma Sanayii Başkanı Demir: Savunma sanayisinde ve savunmada güçlü olmalıyız.

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

01 Kasım 2019 Cuma 13:12:54 | Son Güncelleme: 01 Kasım 2019 Cuma 13:13:54

'Twitter siyasi reklamları yasakladı, şimdi gözler Facebook'ta'

Twitter'in siyasal içerikli reklamları kasım ayı sonundan itibaren yasaklayacağını duyurmasının ardından Facebook'un üzerindeki baskılar artıyor.

Twitter Üst Yöneticisi (CEO) Jack Dorsey'in şirketinin artık siyasi içerikli reklam almayacağını ilan etmesinin ardından sosyal medyadaki siyasi reklamlar tekrar gündemin üst sıralarına tırmandı.

Amerika'da 2016 seçimlerinde yaşanan Cambridge Analytica skandalında yaklaşık 87 milyon Amerikalının Facebook'taki verilerinin çalınması ve sahte reklamlarla Amerikan seçmeninin manipüle edilmesi sonrası sosyal medyanın seçimler üzerindeki etkisi çok önemli bir hale gelmişti. Amerika'da 2020 seçimleri yaklaşırken Amerikan istihbaratı da harekete geçerek Facebook, Google ve Twitter ile 2020 seçimleri öncesinde alınması gereken önlemleri görüşmek üzere bir araya gelmişti.

Facebook'a verilen "yalan haber" reklamı

Demokrat Parti'nin başkan adaylarından Elizabeth Warren, geçen ay, Facebook'un reklam politikasını yine Facebook'a yalan reklam vererek eleştirmişti. Facebook Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg'i hedef alan reklamda Zuckerberg ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Oval Ofis'te el sıkıştıkları bir fotoğrafa yer veren Warren, reklamda şu ifadelere yer vermişti:

"Facebook ve onun üst yöneticisi Mark Zuckerberg Başkan Trump'ın 2020'de yeniden seçilmesini destekliyor. Siz muhtemelen bu ifadelerden dolayı şaşkınsınız ve bunun nasıl doğru olabileceğiniz düşünüyor olabilirsiniz. Değil zaten. Zuckerberg, Donald Trump'ın yalan söyleyebileceği bir alan oluşturuyor. Eğer Trump bu reklamı televizyonda yayımlamak istese birçok kanal yayımlamayı reddederdi ancak Facebook kabul ediyor. Facebook zaten Trump'ın bir kere seçilmesine yardım etmişti. Şimdi de bir başkan adayının Amerikan halkına yalan söylemesine kasıtlı bir şekilde izin veriyorlar. Şimdi Zuckerberg'i sorumlu tutma zamanı."

Bu ifadelerin Facebook'ta uzun süre sponsorlu reklam şeklinde kalmasının ardından tartışmalar tekrar gündeme gelirken, Twitter CEO'su Dorsey'den gelen hamle, ABD'de özellikle Demokrat Partili yöneticiler tarafından büyük memnuniyetle karşılandı.

Dorsey, “Siyasi mesajların satın alınması yerine hak edilmesi gerektiğine inanıyoruz” açıklaması ile birlikte gözler dünya çapında yaklaşık 2,5 milyar kulanıcıya sahip Facebook'a çevrildi.

Montana Valisi Steve Bullock Twitter CEO'su Dorsey'in siyasi reklamlarını yasaklacağını açıkladığı Twitter paylaşımını alıntılayarak "Güzel, şimdi sıra sende Facebook" yazdı. Bullock'un yanı sıra pek çok demokrat partili de Facebook'un benzer bir karar alması yolunda mesajlar attı.

Son dönem reklamcılığa yön veren hedeflenmiş reklamcılık ile kişiler televizyon ya da gazete reklamlarının aksine ilgi alanlarına göre reklamlar alıyor. Bilgisayar, tablet ve cep telefonunda kullanılan "çerez"ler sayesinde birçok firma, online reklamını kişiye özel gönderiyor. Siyasi reklamlarda da kullanılabilen bu reklamcılık anlayışında, kişilerin internetteki verileri ele geçirildiğinde, hassasiyet ve görüşlerini manipule edebilecek reklamlar gönderilerek oy tercihlerine etki edilebiliyor. 

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ