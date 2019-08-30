Twitter CEO'su Jack Dorsey'nin Twitter hesabı hacklendi

Dünya devi teknoloji şirketlerinin CEO'larının Twitter hesaplarının hacklenmesi son günlerde gündemden düşmüyor..

Daha önce Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg ve Google'ın CEO'su Sunder Pichai'nin Twitter hesaplarını ele geçiren hacker grupları saldırılarına devam ediyor..

Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey'nin başı hacker'lar ile dertte. ​Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey'nin hesabı hack'lendi. Hacklenen hesaptan çok sayıda ırkçı söylem barındıran paylaşımlar gerçekleştirildi..

Hacker'ların şimdiki hedefi Dorsey oldu..

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