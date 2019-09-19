TV+ yeni sezonunun bombasını patlattı!

Türkiye’nin en çok izlenen dijital platformu TV+ yeni döneme güçlü bir giriş yaparak dünyanın önde gelen yapımlarını özel olarak yayınlamaya başladı. TV+ Özel’in ilk sürprizi, Kolombiya yapımı “Wild District” oldu. Başrolünde “Narcos”tan tanıdığımız Juan Pablo Raba’nın yer aldığı dizi, Türkiye’de sadece TV+’ta yayınlanacak.

Gerçek olaylardan ilham alan “Wild District”, Kolombiya’nın kaçırılan çocuklarla, evden kopan babalarla, dağılan hayatlarla dolu tarihini etkileyici bir üslupla, aksiyon dolu bir hikayeye aktararak anlatıyor. Dizide Juan Pablo Raba, yeni bir yaşam kurma amacıyla yıllardır görmediği ailesinin yanına dönen ama bunun yerine kendini suçla dolu bir dünyanın ortasında bulan John Jeiver’i canlandırıyor.

Sloganını “Hangi tarafta olduğunu asla unutma” olarak belirleyen dizinin ilk sezonunun tüm bölümleri TV+’ta yayınlanmaya başladı. “Wild District” TV+ Özel kapsamındaki tek yapım olarak kalmayacak. Bu kuvvetli başlangıcı, yine bir gizemli suç öyküsü olan “Victor Lessard” ve ikiz kız kardeşlerden birinin kaybolmasıyla açığa çıkan aile sırlarını anlatan “Beyond the Appearances” gibi yapımlar takip edecek. Ayrıca, Dünya üzerindeki gizemli bölgelere odaklanan uluslararası standartlarda çekilmiş etkileyici bir Türk belgeseli “Saklı Dünyalar - Stories of the Hidden Worlds” TV+ Özel seçkisi içerikleri arasında yer alıyor.





Ataç Tansuğ: “TV+’ın yaygınlaşması dijital ihracat için önemli”

Türkiye’nin en büyük mobil televizyon uygulaması olan TV+’ı hem teknolojik hem de içerik anlamında devamlı geliştirmeye devam edeceklerini söyleyen Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, aplikasyonun 14 milyon mobil iletişim cihazına indirildiğini belirtti: “159 kanalda hem zengin içerik hem de seyir zevkini artıran pek çok yenilik ve kolaylık sunuyoruz. Bu sayede mobilden günde 85 dakika, evden 8.4 saat izlenmeye ulaştık. Mobil kullanımda lider konumda olan TV+’ın Türkiye’de geniş kitlelere ulaşması, çok önem verdiğimiz dijital ihracata katkı sağlayacak. Bu da Türkiye ekonomisine büyük faydalar getirecek.”



Barış Zavaroğlu: “Yaşanmış olaylardan beslenen içerikler izleyiciyi çok etkiliyor”

Turkcell Dijital Medya ve Eğlence Direktörü Barış Zavaroğlu da TV+ Özel’in ilk projesi olarak “Wild District”i seçme sebeplerinin etkileyici hikayesi olduğunu söyledi: “İzleyiciyi en çok etkileyen yapımlar, genellikle yaşanmış olaylardan beslenen içeriklere sahip. ‘Wild District’ de Kolombiya’nın gerçeklerini anlatıyor ve bunu etkileyici bir anlatımla yapıyor. Dünya çapında beğenilen ve çok izlenen işlere TV+’ta yer vermeye devam edeceğiz. ‘Sen Nereye TV Oraya’ prensibiyle kullanıcılarımızın en heyecanlı ve eğlenceli işlere her yerde ulaşmalarını sağlayacağız. Buna dünyanın en önemli futbol liglerini, NBA’i, milyonları ekran başına toplayan tenis turnuvalarını kapsayan spor yayınlarımızı, çocuklara yönelik kanal ve programlarımızı da ekleyince ne kadar zengin bir içeriğe sahip olduğumuz ortaya çıkıyor.”

“Wild District” ve diğer TV+ Özeliçeriklerini tüm TV+ ev müşterileri ekstra bir paket almadan izleyebilecek. Mobilden izlemek isteyenler üst paket sayesinde bu içeriklere ulaşabilecek.