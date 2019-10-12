Türkiye'nin uzay roketi Tuz Gölü'nde üçüncü atış testlerine başlıyor

TM Dijital Haber Merkezi – Gökhan Ertaş

Türkiye'nin hibrit yakıtlı roket motorunu üretecek olan ve Savunma Sanayii Başkanlığı bünyesinde kurulan DeltaV şirketi, Hibrit Uzay Roket Motoru Geliştirme (HURM) Projesi kapsamında geliştirilen, TESOR (Test Sonda Roketi) atış testleri gerçekleştirilecek.

Aksaray Valiliğinden yapılan açıklamada, "Hibrit Uzay Roket Motoru Geliştirme (HURM) Projesi kapsamında, TESOR (Test Sonda Roketi) atış testleri 14-20 Ekim 2019 tarihleri arasında Aksaray Atış Alanında (Aksaray İli Tuz Gölü güney mevkii) icra edilecektir." denildi.

IDEF19'DA İLK KEZ GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Bu yıl 14'üncüsü düzenlenecek olan Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF19'a katılım sağlayan DeltaV Uzay Teknolojileri A.Ş fuara katılım görüntüsünde Hibrit Uzay Roket Motoru'nun görüntüsünü ilk defa paylaşmıştı.

YERLİ ROKET İLE UYDULAR UZAYA GÖNDERİLECEK

Ayrıca geçtiğimiz yılın sonunda Savunma Sanayii Başkanlığı ile Roketsan arasında Mikro Uydu Fırlatma Sistemi (MUFS) Geliştirme Projesi’ne dair sözleşme imzalanmış, proje bittiğinde 100 kilogram ve altındaki mikro uyduların, yüksekliği en az 400 kilometre olan Alçak Dünya Yörüngesine yerleştirilebileceği açıklanmıştı.

Savunma Sanayii Başkanlığı, 2018-2022 Savunma Sanayii Sektörel Strateji Dokümanı’nda şirketin kuruluşu ile ilgili olarak şu ifadelere yer verdi:

“Sermayesi Savunma Sanayii Müsteşarlığı’na ait olan, Savunma Sanayi Teknolojileri A.Ş. (SSTEK A.Ş.) adında yeni bir şirket kurulmuştur. Söz konusu şirket, savunma, havacılık, uzay ve anayurt güvenliği alanlarının geliştirilmesi ve desteklenmesi amacıyla kuruluş konuları ile ilgili başka şirketler kurabilecek, satın alabilecek ve başka şirketler ile ortaklıklar kurabilecektir. Bu kapsamda; hibrit roket teknolojileri alanında AR-GE ve üretim gerçekleştirmek için DELTA V Uzay Teknolojileri A.Ş kurulmuştur.”