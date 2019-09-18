Türkiye'nin gurur günü

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’yla Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul) başladı. 7’den 70’e binlerce vatandaş, gün boyunca festivale büyük ilgi gösterdi. Festivali ziyaret edenler yerde ve gökte birçok hava aracını görme fırsatını bulacak. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, 5’inci nesil savaş uçağı Milli Muharip Uçak’ın bire bir modelini Türkiye’de ilk kez festivalde sergileyecek. TUSAŞ tarafından üretilen Atak helikopteri ve yeni nesil temel eğitim uçağı Hürkuş da festival alanında uçuş gösterisi yapacak.

UNUTULMAZ GÖSTERİLER

Festivalde ayrıca Solo Türk, Türk Yıldızları, Rusya’dan Su-30, Su-35 uçakları havada unutulmaz gösterilere imza atacak. Paraşüt atlayışlarıyla renklenecek festivalde, konserler verilecek. World Drone Cup kapsamında birçok ülkeden yarışmacıyı ağırlayacak festivalde, savaşan İHA gösteri uçuşları yapılacak.

TEKNOLOJİ YARIŞMALARI

Festival, aralarında İnsanlık Yararına Teknoloji, Yapay Zekâ, İnsansız Su Altı Sistemleri, Uçan Araba Tasarımı, Sürü İHA Simülasyonu’nun bulunduğu 19 yarışmanın finaline ev sahipliği yapacak. Yarışmalarda 2 bin takım ve 10 bin finalist mücadele edecek. TEKNOFEST, 22 Eylül’de sona erecek.

GÖKYÜZÜ KIRMIZI BEYAZ

Dünyanın süpersonik uçakla gösteri yapan sayılı akrobasi timlerinden olan Türk Yıldızları, TEKNOFEST kapsamında muhteşem bir performansa imza atarak büyük gurur yaşattı. TEKNOFEST dolayısıyla alanı dolduranlar, cep telefonlarıyla gösteriyi görüntülemeye çalıştı.

Festival kapsamında, Dünya Drone Kupası, Hackİstanbul 2019, Solo Türk ve Türk Yıldızları nefes kesen gösterileri, dikey rüzgâr tüneli, atölye çalışmaları, Atak Helikopteri Harmandalı, sergiler, konserler ve çok özel sürpriz etkinler gerçekleştirilecek.

GÖĞE BAKAN ÇOCUKLAR UMUT IŞIĞIMIZ

TEKNOFEST’in açılış töreninde konuşma yapan Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, festivalin ikincisini düzenlemekten gurur duyduklarını belirterek, “Bu festivalde, gökyüzüne bakan her bir çocuğun gözlerindeki parıltı, en kıymetli umut ışığımızdır” dedi. Türkiye’nin kısa sürede, sadece İHA’larda değil pek çok alanda büyük gelişmeler gösterdiğini ve TEKNOFEST’in bu gelişmelerin milletimizle buluştuğu yer olduğunu söyleyen Bayraktar, “Gençlerimiz roket yarışmalarında, insansız hava araçları (İHA) yarışmalarında, uydu yarışmalarında göklere imza atıyor. Yediden 70’e el ele vererek ‘Tam bağımsız Türkiye’ yolculuğuna hep birlikte devam edeceğiz. Medeniyetimizin adalet ve merhamet değerlerini insanlıkla yeniden buluşturacağız” ifadelerini kullandı.

İLK KEZ SERGİLENİYOR

Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), TEKNOFEST’te görücüye çıktı. Geçtiğimiz günlerde motorları ilk kez çalıştırılan Akıncı, savaş uçaklarının yükünü azaltacak. 20 metrelik bir kanat açıklığına sahip olan Akıncı, çok sayıda milli akıllı mühimmat taşıyabilecek. Türkiye, dünyada Taarruz İHA’sı üreten 4 ülkeden birisi konumunda.

Türkiye’nin ilk havadan havaya füzesi Göktuğ, TEKNOFEST kapsamında festival alanında bulunan jet eğitim ve hafif taarruz uçağı Hürjet’in altına monte edilmiş şekilde sergileniyor. 2021’de seri üretimine başlanacak Göktuğ, F-16, Hürjet, Akıncı ve Milli Muharip Uçağı’nda kullanılabilecek.

İnsansız hava aracı teknolojilerine yönelik çalışmalar yürüten BAYKAR tarafından geliştirilen Türkiye’nin ilk uçan aracı Cezeri, TEKNOFEST kapsamında ilk kez kamuoyu önünde sergilendi. Uçan Araba, katılımcılardan büyük ilgi gördü. Cezeri’nin özverili bir çalışma sonucu, 9 ay gibi kısa bir zaman içinde tamamlandığını belirten Cezeri’nin proje yöneticisi Ozan Yağcı, “Şu anki prototip, yalnızca bir kişiyi taşımaya yönelik. Kapasiteyi artırıp şehir içi taşımacılıkta kullanılacak bir araç haline getirmeyi hedefliyoruz” dedi. Yağcı, yakın zamanda Cezeri’yi bir saatlik uçuş kapasitesine ulaştıracaklarını söyledi.