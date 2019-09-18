Türkiye'nin gurur günü

  • Bist 100
    100904
  • Dolar
    5,6934
  • Euro
    6,2969
  • Altın
    275,5960
İstanbul
15 / 21
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Karayazı Belediye Başkanı yerine Kaymakam görevlendirildi Karayazı Belediye Başkanı yerine Kaymakam görevlendirildi
Yorumcular, Gustavo'nun performansını değerlendirdi: Mehmet Topal'dan ne farkı var? Yorumcular, Gustavo'nun performansını değerlendirdi: Mehmet Topal'dan ne farkı var?
Beşiktaş, Avrupa’daki 217. maçına çıkıyor Beşiktaş, Avrupa’daki 217. maçına çıkıyor
YDUS ek yerleştirme sonuçları nereden sorgulanır? YDUS ne demek? YDUS ek yerleştirme sonuçları nereden sorgulanır? YDUS ne demek?
Ve kılıçlar çekildi! İnce cephesi belgeyi yayınladı Ve kılıçlar çekildi! İnce cephesi belgeyi yayınladı
Teyzesinin kızına cinsel istismarda bulunan sanığa 25 yıl hapis cezasına mahkum edildi Teyzesinin kızına cinsel istismarda bulunan sanığa 25 yıl hapis cezasına mahkum edildi
TUS sonuçları 2019 açıklandı! ÖSYM TUS sonuçları sorgulama ekranı TUS sonuçları 2019 açıklandı! ÖSYM TUS sonuçları sorgulama ekranı
Fenerbahçeli taraftarlardan Mustafa Cengiz'e destek mesajı Fenerbahçeli taraftarlardan Mustafa Cengiz'e destek mesajı
Son Dakika... Ruhani'den Aramco saldırısıyla ilgili açıklama: Bir uyarıydı Son Dakika... Ruhani'den Aramco saldırısıyla ilgili açıklama: Bir uyarıydı
Cem Yılmaz'dan 2 tabloya 86 bin dolar Cem Yılmaz'dan 2 tabloya 86 bin dolar
Varank: 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejimizi açıklıyoruz Varank: 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejimizi açıklıyoruz
19'luk yıldız, ilk Şampiyonlar Ligi maçında "hat-trick" yaptı 19'luk yıldız, ilk Şampiyonlar Ligi maçında "hat-trick" yaptı
Son Dakika... 3 ilde eş zamanlı bahis operasyonu: Çok sayıda kişi gözaltına alındı Son Dakika... 3 ilde eş zamanlı bahis operasyonu: Çok sayıda kişi gözaltına alındı
3-1'lik mağlubiyet sonrası Ersun Yanal ve Comolli bir anda hedef tahtasına konuldu 3-1'lik mağlubiyet sonrası Ersun Yanal ve Comolli bir anda hedef tahtasına konuldu
Fırsatçılara gün doğdu: Emlakta faiz düştükçe fiyat artıyor Fırsatçılara gün doğdu: Emlakta faiz düştükçe fiyat artıyor
Ek tercih 2019 sonuçlarında geri sayım: ÖSYM ek tercih sonuçları açıklandı mı? Ek tercih 2019 sonuçlarında geri sayım: ÖSYM ek tercih sonuçları açıklandı mı?
Fransa'dan kritik Suudi Arabistan kararı: Bölgeye soruşturmaya yönelik uzmanlar gönderilecek Fransa'dan kritik Suudi Arabistan kararı: Bölgeye soruşturmaya yönelik uzmanlar gönderilecek
Bahşiş vermemek için kavga etti Bahşiş vermemek için kavga etti
Rusya'daki dev tatbikatta S-400'ler kullanıldı Rusya'daki dev tatbikatta S-400'ler kullanıldı
İş kadınını bu hale getiren zanlılar serbest kaldılar... Şaşırdık mı? İş kadınını bu hale getiren zanlılar serbest kaldılar... Şaşırdık mı?
Dünya Şampiyonu Rıza Kayaalp yurda döndü Dünya Şampiyonu Rıza Kayaalp yurda döndü
Son Dakika: Samanyolu TV'nin eski çalışanlarına FETÖ operasyonu Son Dakika: Samanyolu TV'nin eski çalışanlarına FETÖ operasyonu
Şampiyonlar Ligi E, F, G ve H gruplarında 8 maç yapıldı Şampiyonlar Ligi E, F, G ve H gruplarında 8 maç yapıldı
Denizli'de CHP’nin park tiyatrosu! 7 yıl sonra yeniden açtılar! Denizli'de CHP’nin park tiyatrosu! 7 yıl sonra yeniden açtılar!

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

18 Eylül 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 18 Eylül 2019 Çarşamba 00:10:38

Türkiye'nin gurur günü

Uzay ve havacılık alanında birbirinden önemli çalışmaların tanıtıldığı TEKNOFEST, nefes kesen gösterilerle başladı. Binlerce vatandaş festival alanına akın etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’yla Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul) başladı. 7’den 70’e binlerce vatandaş, gün boyunca festivale büyük ilgi gösterdi. Festivali ziyaret edenler yerde ve gökte birçok hava aracını görme fırsatını bulacak. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, 5’inci nesil savaş uçağı Milli Muharip Uçak’ın bire bir modelini Türkiye’de ilk kez festivalde sergileyecek. TUSAŞ tarafından üretilen Atak helikopteri ve yeni nesil temel eğitim uçağı Hürkuş da festival alanında uçuş gösterisi yapacak. 

UNUTULMAZ GÖSTERİLER

Festivalde ayrıca Solo Türk, Türk Yıldızları, Rusya’dan Su-30, Su-35 uçakları havada unutulmaz gösterilere imza atacak. Paraşüt atlayışlarıyla renklenecek festivalde, konserler verilecek. World Drone Cup kapsamında birçok ülkeden yarışmacıyı ağırlayacak festivalde, savaşan İHA gösteri uçuşları yapılacak. 

TEKNOLOJİ YARIŞMALARI 

Festival, aralarında İnsanlık Yararına Teknoloji, Yapay Zekâ, İnsansız Su Altı Sistemleri, Uçan Araba Tasarımı, Sürü İHA Simülasyonu’nun bulunduğu 19 yarışmanın finaline ev sahipliği yapacak. Yarışmalarda 2 bin takım ve 10 bin finalist mücadele edecek. TEKNOFEST, 22 Eylül’de sona erecek. 

GÖKYÜZÜ KIRMIZI BEYAZ 

Dünyanın süpersonik uçakla gösteri yapan sayılı akrobasi timlerinden  olan Türk Yıldızları, TEKNOFEST kapsamında muhteşem bir performansa imza atarak büyük gurur yaşattı. TEKNOFEST dolayısıyla alanı dolduranlar, cep telefonlarıyla gösteriyi görüntülemeye çalıştı. 

Festival kapsamında, Dünya Drone Kupası, Hackİstanbul 2019, Solo Türk ve Türk Yıldızları nefes kesen gösterileri, dikey rüzgâr tüneli, atölye çalışmaları, Atak Helikopteri Harmandalı, sergiler, konserler ve çok özel sürpriz etkinler gerçekleştirilecek. 

GÖĞE BAKAN ÇOCUKLAR UMUT IŞIĞIMIZ

TEKNOFEST’in açılış töreninde konuşma yapan Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, festivalin ikincisini düzenlemekten gurur duyduklarını belirterek, “Bu festivalde, gökyüzüne bakan her bir çocuğun gözlerindeki parıltı, en kıymetli umut ışığımızdır” dedi. Türkiye’nin kısa sürede, sadece İHA’larda değil pek çok alanda büyük gelişmeler gösterdiğini ve TEKNOFEST’in bu gelişmelerin milletimizle buluştuğu yer olduğunu söyleyen Bayraktar, “Gençlerimiz roket yarışmalarında, insansız hava araçları (İHA) yarışmalarında, uydu yarışmalarında göklere imza atıyor. Yediden 70’e el ele vererek ‘Tam bağımsız Türkiye’ yolculuğuna hep birlikte devam edeceğiz. Medeniyetimizin adalet ve merhamet değerlerini insanlıkla yeniden buluşturacağız” ifadelerini kullandı. 

İLK KEZ SERGİLENİYOR

Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), TEKNOFEST’te görücüye çıktı. Geçtiğimiz günlerde motorları ilk kez çalıştırılan Akıncı, savaş uçaklarının yükünü azaltacak. 20 metrelik bir kanat açıklığına sahip olan Akıncı, çok sayıda milli akıllı mühimmat taşıyabilecek. Türkiye, dünyada Taarruz İHA’sı üreten 4 ülkeden birisi konumunda.

Türkiye’nin ilk havadan havaya füzesi Göktuğ, TEKNOFEST kapsamında festival alanında bulunan jet eğitim ve hafif taarruz uçağı Hürjet’in altına monte edilmiş şekilde sergileniyor. 2021’de seri üretimine başlanacak Göktuğ, F-16, Hürjet, Akıncı ve Milli Muharip Uçağı’nda kullanılabilecek.

İnsansız hava aracı teknolojilerine yönelik çalışmalar yürüten BAYKAR tarafından geliştirilen Türkiye’nin ilk uçan aracı Cezeri, TEKNOFEST kapsamında ilk kez kamuoyu önünde sergilendi. Uçan Araba, katılımcılardan büyük ilgi gördü. Cezeri’nin özverili bir çalışma sonucu, 9 ay gibi kısa bir zaman içinde tamamlandığını belirten Cezeri’nin proje yöneticisi Ozan Yağcı, “Şu anki prototip, yalnızca bir kişiyi taşımaya yönelik. Kapasiteyi artırıp şehir içi taşımacılıkta kullanılacak bir araç haline getirmeyi hedefliyoruz” dedi. Yağcı, yakın zamanda Cezeri’yi bir saatlik uçuş kapasitesine ulaştıracaklarını söyledi.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ