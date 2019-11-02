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02 Kasım 2019 Cumartesi 08:06:19 | Son Güncelleme: 02 Kasım 2019 Cumartesi 08:20:38

Türkiye'nin gözü önünde büyük tehlike! Rumlar hızla silahlanıyor

Rum Kesimi ekim başından bu yana silahlanmaya hız verdi. Sırbistan'dan NORA B-52 obüs sistemleri, İsrail'den insansız hava araçları alan Rumlar, Fransa ile 75 milyon Euro'ya iki modern devriye gemisi için görüşmelere başladı.

Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı ve sonrasındaki sürece odaklandığı şu dönemde Doğu Akdeniz'de sular ısınıyor. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Ekim başından bu yana hızla silahlanıyor. Rumlar, Sırbistan'dan NORA B-52 obüs sistemleri, İsrail'den de 8 insansız hava aracı aldı. İsrail’den açık deniz karakol gemisi alımıyla sınırlı kalmayan Rum Kesimi, yüzünü bu kez Fransa'ya döndü. Son olarak Fransa'dan 75 milyon Euro karşılığında 2 modern devriye gemisi için görüşmelere başlandı.

NORA B-52 obüs sistemi...

KERSHIP İLE PAZARLIK

Rum basınında da yer alan bilgilere göre OPV 50 tipi iki devriye gemisi için "Naval Group" ve "Piriou" şirketlerinin yan kuruluşu "Kership" ile görüşülüyor. Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis ile Fransa Silahlı Kuvvetler Bakanı Florence Parly, Mayıs 2019’da Paris’te Evangelos Florakis Deniz Üssünün Fransız savaş gemilerinin sürekli ikmal üssü olması ile ilgili mektubu imzalamış ve Angelidis, Mari’deki üssün genişletilmesinin Rum-Fransız askeri işbirliği kapsamında olduğunu söylemişti.

İSRAİL DONATIYOR

Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) İsrail silah sanayiinin de sürekli müşterisi haline geldi. Aeronautics Ltd’den "Aerostar Tactical UAS (TUAS)" isimli 8 gözlem amaçlı insansız hava aracı (İHA) satın alan Rumlar, her birine 3 milyon Euro ödediği İHA'ların siparişini Aralık 2018’de vermişti. 4’ünün teslimatı yapıldı. RMMO özel kuvvetleri de yine İsrail tarafından donatıldı. Israel Weapon Industries Ltd (IWI) 5,56 mm’lik Tavor X95 tipi silahlarla özel kuvvetlere takviyede bulundu.

TUAS İHA...

LEOPARD TAKVİYESİ

Sırp yapımı ve menşeili Aleksander tipi oto-mobil topların ilk partisini Ekim ayı başında alan Rumlar, Nora-B52 155 mm olarak adlandırılan bu oto-mobil topların RMMO’nun vuruş kabiliyetini büyük ölçüde arttırdığına inanıyor. Bunun yanı sıra Rus yapımı T80U tipi tankları kullanan RMMO, gözünü Alman yapımı Leopard 2A4’lere dikti. Bir bölük ikinci el Leopard almak isteyen Rumların tedarikçisinin ise elindeki bu tankları satmaya niyetlenen Yunanistan olacak.

SONRAKİ ADIM HAVA SAVUNMA SİSTEMİ

Rumlar 2018 yılı için savunmaya 352 milyon Euro bütçe ayırdı. Silah sistemlerinin bakımı ve temini için ayrılan para 61.9 milyon Euro oldu ama bu miktarın eksik kalması durumunda 100 milyon Euro’ya çıkarılması planlanıyor. Silahlanma gereksinimlerine yönelik hava savunma alanında büyük eksikliklerin tespit edildiğini ifade eden Rumlar, bir sonraki silahlanma programına, toplu ve füze rampalı tanklar ile yeni uçaksavar sistemi dahil edeceğini duyurdu.

(Yeni Şafak)

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