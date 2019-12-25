Türkiye'den, Gürcistan'a 17 milyon dolarlık askeri reform tahsisi

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Gürcistan Savunma Bakanı Irakli Garibashvili, Türk mevkidaşı Hulusi Akar ile Gürcistan Savunma Bakanlığı'nın resmi ziyareti sırasında Gürcistan'a askeri lojistik alanında bir reform gerçekleştirmesi için Gürcistan'a 100 milyon lira (yaklaşık 17 milyon dolar) tahsis etme anlaşması imzaladığını açıkladı.

TASS haber ajansından aktarılan bilgiye göre, Gürcistan Savunma Bakanı Irakli Garibashvili ve Türkiye Cumhuriyeti Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gürcü ve Türk hükümetleri arasında askeri ve mali işbirliği konusunda bir anlaşma imzaladı. Lojistik destek anlaşması, Türkiye'nin Gürcistan Savunma Bakanlığı'na 100 milyon lira tahsisini öngörüyor.

Garibashvili'nin Türkiye'ye ziyaretinde Akar ile genişletilmiş formatta birebir görüşmeler yaptığı bildirildi.

Taraflar arasında askeri eğitimde işbirliği konularının yanı sıra, 2014 Galler Zirvesi'nde Tiflis'e verilen Önemli NATO-Gürcistan Paketinin (SNGP) uygulanması ve Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye arasındaki üçlü askeri ortaklığın önemli yönlerinin de ele alındığı bildirildi.

AA