Türkiye ve Rusya'dan yeni Su-57 hamlesi! Kritik açıklama geldi

  • Bist 100
    96871.5
  • Dolar
    5,8375
  • Euro
    6,4587
  • Altın
    287,7690
İstanbul
22 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
ABD-Taliban barışında sona yaklaşıldı ABD-Taliban barışında sona yaklaşıldı
Otomobiller üst üste çıktı: 10 kişi yaralandı Otomobiller üst üste çıktı: 10 kişi yaralandı
Beyaz Saray, Erdoğan-Trump görüşmesinin detaylarını açıkladı Beyaz Saray, Erdoğan-Trump görüşmesinin detaylarını açıkladı
Quaresma, Kasımpaşa'ya imzayı attı Quaresma, Kasımpaşa'ya imzayı attı
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı bankalar açık mı, PTT açık mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı bankalar açık mı, PTT açık mı?
80 yıldır kalbindeki delikle yaşayan yaşlı kadın çareyi Denizli'de buldu 80 yıldır kalbindeki delikle yaşayan yaşlı kadın çareyi Denizli'de buldu
Kocaelispor’un transfer yasağı 10 yıl sonra borçlarının ödenmesi ile kalktı Kocaelispor’un transfer yasağı 10 yıl sonra borçlarının ödenmesi ile kalktı
FETÖ/PDY şüphelisi İ.Ç. sınırda kaçmak isterken yakalandı FETÖ/PDY şüphelisi İ.Ç. sınırda kaçmak isterken yakalandı
Emine Erdoğan'dan dava insanı Şule Yüksel Şenler için duygusal mesaj Emine Erdoğan'dan dava insanı Şule Yüksel Şenler için duygusal mesaj
Almanya Başbakanı Merkel: Türkiye ile sürekli konuşacağız Almanya Başbakanı Merkel: Türkiye ile sürekli konuşacağız
Doktor Ersin Bal'dan 26 günlük sonra acı haber! Doktor Ersin Bal'dan 26 günlük sonra acı haber!
Pakistan Başbakanı Han: Hindistan Keşmir'de savaş suçu işliyor Pakistan Başbakanı Han: Hindistan Keşmir'de savaş suçu işliyor
Hong Konglulardan Çin askeri rotasyonuna tepkiler Hong Konglulardan Çin askeri rotasyonuna tepkiler
'Kuzey Kore güdümlü füze denizaltısı inşa etti' iddiası 'Kuzey Kore güdümlü füze denizaltısı inşa etti' iddiası
Eski FARC liderleri yeniden silahlanıyor Eski FARC liderleri yeniden silahlanıyor
Hamaney'in ofisinden Ruhani'ye 'ABD ile müzakere' uyarısı Hamaney'in ofisinden Ruhani'ye 'ABD ile müzakere' uyarısı
BAE'den Yemen ordusuna hava saldırısı: 10 ölü, 41 yaralı BAE'den Yemen ordusuna hava saldırısı: 10 ölü, 41 yaralı
Merkez Bankası Başkanı Uysal'dan flaş açıklama Merkez Bankası Başkanı Uysal'dan flaş açıklama
Falcao'dan "G.Saray'a gidiyor musun? sorusuna çelişkili yanıt Falcao'dan "G.Saray'a gidiyor musun? sorusuna çelişkili yanıt
İskoçya'da Muhafazakar Parti lideri istifa etti İskoçya'da Muhafazakar Parti lideri istifa etti
Bosna Hersek'te Türkçeye ilgi artıyor Bosna Hersek'te Türkçeye ilgi artıyor
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
Facebook Japonya'da 4,7 milyon dolarlık reklam gelirini bildirmedi Facebook Japonya'da 4,7 milyon dolarlık reklam gelirini bildirmedi
Çanakkale'de acemi sürücü, motosikletle aynı yayaya iki kez çarptı Çanakkale'de acemi sürücü, motosikletle aynı yayaya iki kez çarptı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

29 Ağustos 2019 Perşembe 15:37:26 | Son Güncelleme: 29 Ağustos 2019 Perşembe 15:38:30

Türkiye ve Rusya'dan yeni Su-57 hamlesi! Kritik açıklama geldi

Başkan Recep Tayip Erdoğan’ın başkanlığındaki Türk heyeti günübirlik ziyaret kapsamında temaslarını tamamlayıp Türkiye’ye dönerken, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Rusya’da temaslarını sürdürdü. Demir, Rusya’nın Federal Askeri-Teknik İşbirliği Servisi Direktörü Dmitriy Şugayev ile bir araya geldi.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir’in son teknoloji Rus savunma sanayii ürünlerini incelediği bildirilirken, Rus muhataplarıyla S-400’lerin sevkıyatı ve eğitimleri konusunda görüşmeler yaptığı ve Su-57 savaş uçağını incelediği öğrenildi. 

RUS YETKİLİDEN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Bu arada, Rusya’dan da Su-35 ve Su-57 savaş uçaklarına dair kritik bir açıklama geldi. Rusya’nın Federal Askeri-Teknik İşbirliği Servisi Direktörü Dmitriy Şugayev, Türkiye’yle SU-35 ve SU-57’nin teslimatına ilişkin görüşme yürütmekte olduklarını söyledi. Demir ile görüşmesinden önce açıklama yapan Dmitriy Şugayev,  “Türk meslektaşımla ele alacağımız hususlardan birisi S-400 teslimatı. Ardından SU-35 ve SU-57 teslimatı ihtimali üstünde görüşmelerimizi sürdüreceğiz. Türkiye’nin önemli bir ilgisi söz konusu” dedi. 

F-35 Mİ SU-57 Mİ? 

ABD’nin F-35 savaş uçağı projesinden çıkarılacağı tartışılırken Türkiye gündemine Rus yapımı Su-57’leri aldı. Teknik açıdan iki savaş uçağının özellikleri şöyle:  Su-57 saatte 2 bin 600 kilometre azami hıza, F-35 saatte bin 931 kilometre azami hıza sahip bulunuyor. Su-57, 5.8 saat uçarken, F-35’te bu süre 2 saat 36 dakika. Su-57, 10 bin kilogram azami muharebe yükü taşıyabiliyor, 35 bin 480 kilogram azami kalkış ağırlığına ulaşıyor, yaklaşık 11 bin 100 kilogram iç yakıt rezervi bulunuyor. 

(Akşam)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ