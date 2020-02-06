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06 Şubat 2020 Perşembe 07:48:52 | Son Güncelleme: 06 Şubat 2020 Perşembe 07:52:03

Türk savunma sanayisi NATO'ya 'akıl veriyor'

STM'nin Teknolojik Düşünce Merkezi ThinkTech tarafından NATO için özgün olarak geliştirilen Elastikiyet Karar Destek Modeli, problemlerin doğru analizi ve çözüme giden yoldaki karar alma süreçlerine katkı sağlıyor.

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen Karar Destek Modeli, büyük çaplı, karmaşık problemlerin yaratacağı etkileri NATO'nun doğru analiz etmesine ve yol haritalarının belirlenmesine katkı veriyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde mühendislik, teknoloji ve danışmanlık alanlarında önemli projeler gerçekleştiren STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ, yenilikçi ve özgün çözümlere imza atıyor.

STM'nin Teknolojik Düşünce Merkezi ThinkTech tarafından NATO için özgün olarak geliştirilen Elastikiyet Karar Destek Modeli, büyük çaplı, karmaşık problemlerin yaratacağı etkilerin doğru analizi ve karar vericiler tarafından çizilecek yol haritalarının belirlenmesi adına önemli bir rol üstleniyor.

STM ThinkTech'in "Sistem Dinamikleri" yaklaşımıyla geliştirdiği Elastikiyet Karar Destek Modeli, 29 Ekim 2019'da yürürlüğe giren proje kapsamında başarıyla tamamlanarak NATO Müttefik Dönüşüm Komutanlığına teslim edildi. 5 ay sürecek ve mevcut modelin bir üst versiyona yükseltileceği projenin ikinci fazı, yeni bir sözleşmeyle başlatıldı.

Şoklar karşısında izlenecek yol haritası

Karar Destek Modeli, büyük göç hareketleri, çatışma ortamının oluşması, büyük çaplı elektrik kesintileri ve doğal afetler gibi NATO tarafından belirlenen şok türlerinin gerçekleşmesi halinde, hangi alan ve altyapıların ne seviyede etkileneceğine ilişkin analiz sunuyor. Böyle bir durumun sosyal ve politik alanlar dahil olmak üzere tüm stratejik etkileri, sivil ve askeri sistem unsurlarında yaratacağı olası sonuçları ve performans değişimlerini göstererek karar vericilere kaynak ve yatırımların nasıl yönlendirileceğine dair önemli destek sağlıyor.

Yaşanan durum karşısında nasıl bir iyileşme sürecinin takip edilmesi gerektiği konusunu da işleyen model, yetkili makamların uygulayacakları eylemler ve önlemler adına karar alma süreçlerini kolaylaştırıyor.

Prestijli kurumlarla iş birliği devam edecek

STM Genel Müdürü Murat İkinci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, STM ThinkTech'in savunma ve güvenlik alanlarında sürdürülebilir çözümler üretme hedefiyle çalıştığını söyledi.

STM'nin 30 yıla yaklaşan bilgi birikimi ve kabiliyetlerini hem düşünsel hem de teknolojik çıktılara ve öngörülere dönüştüren STM ThinkTech'in yalnızca yerli ekosisteme farkındalık sağlamakla kalmadığını, aynı zamanda küresel bir misyon üstlenerek kritik organizasyonlara somut çıktılar sağlayan özgün modeller de ürettiğini vurgulayan İkinci, "NATO'nun karar süreçlerine destek sağlama bağlamında özel olarak geliştirdiğimiz Elastikiyet Modeli, bu anlamda önemli bir katkı olarak öne çıkıyor. Ulusal güvenliği tehdit eden durumlar için geliştirdiğimiz çözümleri hem ulusalda hem de uluslararası alanda çeşitlendirmeye ve NATO gibi prestijli kurumlarla iş birliği yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Kurumların üstlendiği görevler ve ihtiyaçları doğrultusunda farklı senaryolara uyarlanabilecek bir sistem sunan Elastikiyet Karar Destek Modeli, hem Türkiye'de hem de uluslararası alanda güvenliğin sürdürülebilirliği adına özgün bir çözüm oluşturuyor.

AA

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