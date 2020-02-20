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20 Şubat 2020 Perşembe 08:38:20 | Son Güncelleme: 20 Şubat 2020 Perşembe 08:46:06

Türk hacker Çiftlik Bank’ın "Tosuncuk" Mehmet Aydın’ın adresini buldu

Binlerce kişiyi dolandırarak firar eden Çiftlik Bank vurguncusu Mehmet Aydın’ın adresine ilişkin yeni bir bilgi daha ortaya atıldı. Aydın'ın cep telefonuna güvenlik açığıyla erişim sağlayan Siber Güvenlik Uzmanı Mesut Uçar telefondan elde ettiği konumun Brezilya'nın Sao Paulo kentinde bir iş merkezini işaret ettiğini öne sürdü.

Çiftlik Bank sistemiyle yaklaşık 500 milyon liralık vurgun yaparak 2 yıldır firarda olan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'a ilişkin yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor.

Son olarak Brezilya,Paraguay, Uruguay üçgeninde hareket ettiği ve hesabına aylık düzenli olarak 4-5 kripto para hesabından 1 milyon TL'ye yakın bir para girişi olduğu tespit edilen Aydın'ın bu seferde sürekli bulunduğu adrese yönelik yeni bir iddia ortaya atıldı.

Siber Güvenlik Uzmanı Mesut Uçar.

İddianın sahibi ise; Aydın'ın firar etmesinin ardından 2018 yılında kullandığı cep telefonuna güvenlik açığı üzerinden erişim sağlayan Siber Güvenlik Uzmanı Mesut Uçar...

HİÇ BİR ZAMAN BÖLGEDEN ÇIKMADI

Gönderdiği link üzerinden yakaladığı güvenlik açığı ile Mehmet Aydın'ın cep telefonuna eriştiğini öne süren Uçar, Aydın'ın IP adresi ile detaylı konum bilgilerine rahatlıkla ulaşabildiğini ve Aydın'ın sanıldığı gibi Ukrayna, Kıbrıs veya Dubai gibi ülkelere hiçbir zaman gitmediğine dikkat çekerek, Türkiye'den firar ettiği günden bu yana hep aynı bölgede olduğunu iddia etti.

CEPTEN ULAŞILAN ADRES

Çiftlik Bank firarisi Mehmet Aydın'ın Amerika Net'ten aldığı SIM kartı kullanmaya da halen devam ettiğini dile getiren Uçar, cep telefonu üzerinden erişilen konum bilgilerine bakıldığında Aydın'ın, Brezilya Sao Poula’da Torre Jacarandá - Av. Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues adresinde görüldüğünü kaydetti.

Mehmet Aydın'ın cep telefonu üzerinden alınan konumun uzaydan görüntüsü.

KONUMDA İŞ MERKEZİ YER ALIYOR

Siber Güvenlik Uzmanı Uçar'ın Mehmet Aydın’a ilişkin paylaştığı konum verisi mobil haritalar üzerinden aratıldığında karşımıza iki plazanın yer aldığı bir iş merkezi çıkıyor. Çiftlik Bank sisteminin çökmesinin ardından Türkiye'den kaçan Aydın'ın Uruguay'da inşaat şirketi kurduğu iddia edilmişti.

ELİNDEKİ BİLGİLERİ PAYLAŞMAYA HAZIR!

Ödül avcılığı kapsamında birçok markanın sistemlerindeki güvenlik açığını bularak dünya çapında White hat hacker (Beyaz Şapka Hacker) listesinde yer aldığını ve siber güvenlik üzerine bu zamana kadar onlarca üniversitede konuşma gerçekleştirdiğini de vurgulayan Uçar, amacının söz konusu kişinin bulunması için hem güvenlik güçlerine hem de mağdurlara yardımcı olmak olduğunu belirtti.Uçar istenmesi halinde elinde olan tüm bilgileri yetkili birimlerle de paylaşabileceğini kaydetti.

2 YILDIR FİRARDA

INTERPOL'ün en çok arananlar listesinde yer alan Mehmet Aydın, 2016 yılında 10 bin lira sermaye ile kurduğu Çiftlik Bank sistemiyle yaklaşık 500 milyon liralık vurgun yaptıktan sonra 16 Mart 2018'de Türkiye’den kaçtı.

Aydın’ın firar sonrası ilk başta Uruguay’da daha sonra sırasıyla Kıbrıs, Dubai ve Ukrayna’da görüldüğü öne sürülürken, son olarak mağdurların tuttuğu özel dedektif şahsın Brezilya-Paraguay-Uruguay arasında gidip geldiğini tespit etmişti.

(Yeni Şafak)

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