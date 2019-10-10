TSK için özel olarak üretildi! Envantere giriyor

ATO standartlarında tanımlanan en güçlü mayınlara karşı koruma sağlayan ve uzaktan kumanda sistemiyle kullanılabilen dozerlerin 10'nu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ( TSK) envanterine giriyor.

Üretimi ocak ayından bu yana devam eden mayına dayanıklı zırhlı dozerler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın firmayı ziyaretiyle görücüye çıktı.

Katmerciler AŞ'den yapılan açıklamaya göre, patlama testinden geçen ay başarıyla geçen söz konusu dozerlerden 10'u önümüzdeki günlerde TSK'ye teslim edilecek.

Savaş ve çatışma koşulları altında ve yüksek riskli bölgelerde kullanılmak üzere tasarlanıp zırhlandırılan dozerler, ön ve arka bölgelerine takılan aparatlarla, güvenlik güçlerinin sevki için yol yapımı, yollardaki engellerin temizlenmesi, gerektiğinde hendek açılması veya kapatılması, enkaz kaldırılması, sert zeminlerin kazılması, kayaların ve ağaç köklerinin sökülmesi, bariyerlerin yıkılması, devrilmiş araçların kurtarılması, kar ve buzların temizlenmesi gibi çok farklı fonksiyonları yerine getirebiliyor.

Yaklaşık 50 ton ağırlığında ve 360 beygir gücündeki aracın camlar dahil tüm kabin çevresinde balistik koruma bulunuyor. Kabin içi ise ısıya dayanıklı yanmaz kumaşla kaplı dozerin, kabin içi ile motor ve gövde bölümlerinde yangın söndürme sistemleri yer alıyor.

Tek personel kapasiteli araçlar, ihtiyaç olması halinde 2 kilometrelik mesafeden komuta edilebilecek teknolojik donanıma sahip bulunuyor. Uzaktan kumanda sistemi, kendi güç kaynağı sayesinde, altı saat kesintisiz kullanılabiliyor. Aydınlatma ve gece-gündüz görüşlü kamera sistemleriyle donatılmış zırhlı dozerler, NATO standartlarında tanımlanan en güçlü mayınlara karşı koruma sağlayabiliyor.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Katmerciler İcra Kurulu Başkan Vekili Furkan Katmerci, geniş bir savunma portföyüne sahip olduklarını belirterek, savunma ve güvenlik güçlerinin farklı nitelikteki ihtiyaçlarına en uygun çözümü geliştirmeye çalıştıklarını vurguladı.

Tüm inşaat ve yol araçlarını balistik olarak yüksek seviyede zırhlayabildiklerini ifade eden Katmerci, şunları kaydetti:

"Araçları, talebe göre istenilen seviyede mayına dayanıklı hale getiriyor, balistik koruma sağlıyoruz. Ayrıca uzaktan kumanda edilebilme özelliği kazandırıyoruz. Biz her aracımızı uluslararası akredite kuruluşlarla beraber test ederek sertifikalandırıyoruz. Uzaktan kumandalı zırhlı paletli ekskavatör, zırhlı kazıcı yükleyici iş makinesi, uzaktan kumandalı zırhlı belden kırmalı yükleyici iş makinesi, uzaktan kumandalı zırhlı teleskopik forklift, gizli zırhlı çeşitli 4x4 arazi araçları ve kamyonetler, zırhlı ADR'li akaryakıt tankeri, zırhlı otobüs, zırhlı low-bed treyler, zırhlı damper, zırhlı su tankeri ve kurtarma aracı ile ülkemiz savunmasının hizmetinde olduk. Bazıları uzaktan kumandalı olmak üzere, bu araçların pek çoğu çatışma bölgelerinde aktif olarak kullanılıyor. Zırhlı dozer de ülke savunmasının güçlendirilmesine yönelik en yeni ürünlerimiz arasında yerini aldı."

(AA)