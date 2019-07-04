Teslimata sayılı günler kaldı... Peki dünyanın en iyi hava savunma sistemi olarak gösterilen S-400’lerin özellikleri neler?

TM Dijital Haber Merkezi

Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400’ler kısa bir süre içinde Türkiye’ye gelecek. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün yaptığı açıklamada, S-400’lerin acil bir durumda devreye gireceğini belirterek “Nereye konuşlandırılacağına askerimiz karar verecek.” dedi.

Bakan Çavuşoğlu S-400’lerin temmuz ortasında Türkiye’ye geleceği bilgisini paylaştı. S-400’ler ilgili soruları yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu Türkiye'nin Rusya'dan alacağı S-400 savunma sistemleri ve buna karşı ABD'nin olası yaptırımları hakkındaki soruyu yanıtlarken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşmeyi hatırlattı. Trump'ın açıklamalarını anımsatan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

“TRUMP DÖNEMİNDE DE PATRIOT İSTEDİK”

“Trump'ın ikili görüşmede basının önünde bunu açıkça söylemesi önemliydi. Hatta bunu daha sonra düzenlediği basın toplantısında daha geniş şekilde vurgulaması önemliydi. Esasen Trump, herkesin önünde söylediği şeyi daha önceki ikili görüşmelerimizde Sayın Cumhurbaşkanımıza defalarca söylemişti. Telefon görüşmelerinde de Sayın Trump Türkiye'nin bir suçunun olmadığını, ama (Barack) Obama döneminin hatalarının olduğunu söylemiştir. Fakat burada bir parantez açmak isterim. Trump iş başına geldiğinde de biz Patriot almak istediğimizi yazılı şekilde ABD'ye ilettik. Daha 6 ay önce, yaklaşık iki sene sonra bize bir cevap geldi. Yani bunu sadece Obama dönemine yıkmayalım. Doğru, Obama döneminde biz 10 sene almaya çalıştık, alamadık ama Trump'ın ilk iki senesinde de Patriot konusunda bize bir dönüş olmadı.”

“ABD’DE FARKLI SESLER AZALIYOR”

Çavuşoğlu, ABD'de farklı kurumlardan farklı sesler geldiğini belirterek, Trump'ın Türkiye ile ilişkiler hakkında herkesin önünde dile getirdiği şeylerin özellikle yönetim içindeki farklı sesleri azaltmaya başladığını vurguladı. ABD Kongresinin “farklı bir konu” olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, “Trump'ın açıklamasının Kongreyi de etkilediğini görüyoruz.” diye konuştu.

ABD Kongresine Türkiye'nin neden S-400 aldığını ve neden Patriot alamadığını anlattıklarını ifade eden Çavuşoğlu, “Yaptırım ve tehdit dilini bir kenara bırakarak diplomasiyle tüm meseleleri çözmek istiyoruz.” diye konuştu.

“S-400 BİTMİŞ BİR ANLAŞMADIR”

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, “Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi S-400 bitmiş bir anlaşmadır. Artık teslim süresi konuşuluyor. S-400'ü alacağız. NATO ve diğerleriyle de görüşüyoruz.” ifadelerini kullandı.

“NEREYE KONUŞLANDIRILACAĞINA ASKER KARAR VERECEK”

TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi ve NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanvekili Ahmet Berat Çonkar da iki gün önce Rusya merkezli İzvestiya gazetesine konuşmuştu. Türkiye’nin sınırlarının “adeta bir barut fıçısı gibi” olduğunu söyleyen Çonkar, “Irak, İran, Suriye, Kıbrıs ve ülkemizin sınırlarını çevreleyen her yerde sıcak bölgeler mevcut. Milli güvenliğimize dair en ciddi tehditlerin başında ise Doğu Akdeniz, dolayısıyla da Kuzey Kıbrıs ve Suriye bölgeleri gelmektedir.” sözlerini kaydetmişti.

Çonkar, bu sebepten dolayı her şeyden önce Türkiye’nin güney ve doğu sınırlarının güvenliğinin nasıl sağlanabileceği üzerinde düşünmeyi planladıklarını vurgulamıştı.

“EN ELVERİŞLİ YERDE MEVZİLENDİRİLECEK”

İzvestiya’nın, “S-400 sistemlerinin Suriye sınırlarına yerleştirilmesinin ne derece yakın bir ihtimal olduğu” sorusu karşısındaysa, Çonkar şunları kaydetti:

“Bunun ihtimal dışı olduğunu söyleyemem ancak şunu da tekrarlama gereği duyuyorum… Biz söz konusu füzeleri, sınırlarımızı koruyacak olmaları bakımından en elverişli olacakları yere konuşlandıracağız. Şu anda bu hususta teknik incelemeler yapılmakta, askerlerimiz konuşlandırma noktaları üzerinde çalışıyor.”

“MİLLİ GÜVENLİĞİMİZİ KUVVETLENDİRECEĞİ KESİN”

Çonkar, “S-400’lerin Türkiye’nin milli güvenliğini kuvvetlendireceği kesin” sözlerini de konuşmasına ekledi.

“TESLİMAT YÜZDE 99 HAZIR”

Rusya Dış Ülkeler Federal İşbirliği Dairesi Sözcüsü Mariya Vorobyova, S-400 sistemi belirli parçalarının temmuz ayı ortasında Türkiye’ye teslim edilmeye başlanacağını, sistemin Türkiye topraklarında toplanıp istenilen noktalara konuşlanmasının ise 2019 yılı sonunda tamamlanacağını duyurdu.

Rusya’nın silah ihracatını gerçekleştiren tekel devlet şirketi Rosoboroneksport” Genel Müdürü Aleksander Miheyev ise Türkiye’ye teslimatın yüzde 99 oranında hazır duruma geldiğini dile getirdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Sözcüsü Dmitriy Peskov da, Osaka G-20 Zirvesi sonunda Rusya’nın Türkiye’ye S-400 füzeleri için kısmen teknoloji transferi sağlayacağını açıklamıştı.

S-400 ÖZELLİKLERİ

Dünyadaki en iyi hava savunma sistemlerinden biri olarak nitelendirilen S-400, savaş uçakları, radar tespit ve kontrol uçakları, keşif uçakları, stratejik ve taktik uçaklar, taktik, operasyonel-taktik balistik füzeler, orta menzilli balistik füzeler, hipersonik hedefler ve diğer gelişmiş hava saldırısı araçlarını imha etmek üzere tasarlandı.

400 KİLOMETRE MENZİL

S-400, çok uzun menzilli 40N6 model füzeyle 400 kilometre, uzun menzilli 48N6 model füzeyle 250 kilometre, orta menzilli 9M96E2 model füzeyle 120 kilometre ve kısa menzilli 9M96E model füzeyle de 40 kilometredeki hedefleri vurabiliyor.

10 SANİYEDEN KISA SÜREDE TEPKİ VERİYOR

Kısa, orta ve uzun menzillerde füzeleri aynı anda kullanabilen S-400, 600 kilometre uzaklıktaki hedefi algılama özelliğine sahip ve saniyede 4,8 kilometre hızla füze gönderilebiliyor. Sistem, hedefe 10 saniyeden daha az sürede tepki veriyor.

S400 MÜ? PATRİOT MU?

S-400’ün özellikleri

Menzili 250 km

Balistik füze tespiti ve vuruş mesafesi 60 km

Radar tespit mesafesi 600 km

İntikale hazırlık süresi 5 dakika

Patriot sisteminin özellikleri

Menzil 160 kilometre

Balistik füze tespiti ve vuruş mesafesi 45 kilometre

Radar tespit mesafesi 150 kilometre

İntikale hazırlık süresi 30 dakika

PATRIOT FÜZE SAVUNMA SİSTEMLERİNİN MODİFİKASYONU

PAC-1

Radar sisteminin tarama açıları geliştirildi, program yazılımı iyileştirildi. Taktik balistik füzelere karşı etkinliği artırıldı.

PAC-2

Program yazılımında değişiklikler yapıldı, yeni ateşleyici fünye ve vurucu unsurlar monte edilen füzenin muharebe bölümündeki çalışmalar tamamlandı.

PAC-3

“Stels” teknolojisi kullanılarak fırlatılanlar da dahil olmak üzere taktik balistik ve kruz füzelerinin savaş başlıklarına önleme yapacak şekilde geliştirildi.

PAC-3 MSE

Patriot, yüksek güçlü motoru, geliştirilmiş aerodinamik özellikleri ve mükemmelleştirilmiş navigasyon sistemiyle diğerlerinden ayrılıyor. PAC-3’e kıyasla menzil çapı bir buçuk kat artırıldı (füzenin mutlak özellikleri gizli tutuluyor).

S-400’LERİN MODİFİKASYONU

S-500 “Prometey” Füze Savunma Sistemleri

Uzun menzilli mobil füze savunma sistemi olup her türlü aerodinamik ve balistik hedefler için geliştirilmektedir.

Önleme Menzili

ABD’li muadili THAAD’ın 2-3 kat üzerinde…

Uzaydan…

Öncelikli olarak yakın uzay alanındaki nesneleri imha etmek için geliştiriliyor.

…çok düşük yüksekliklere kadar

Hedefler arasında yerden 5 metre mesafeye kadar kat edebilen “Tomahawk” kruz füzeleri yer alıyor.

Çoklu görev özelliği

Kompleks, operatif-taktik hava savunma sistemlerinin ve stratejik füze savunma sistemlerinin imkanlarını bir arada barındırır.

Evrensellik

Sistem, Rusya Federasyonu’nda faal olan tüm hava savunma unsurlarını ortak enformasyon alanında entegre eder.

Sürat

Belirlenen göreve göre, sistemin reaksiyon süresi dört saniyeyi aşmaz.