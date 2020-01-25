Tesla'nın Berlin macerası bombalı başladı

TM Dijital Merkezi

Çin fabrikasını geçtiğimiz günlerde açan ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Avrupa'da açacağı ilk fabrikada 'bombalı' sıkıntılar yaşıyor. Brandenburg eyaletinden yetkillerin verdiği bilgiye göre; Tesla'nın satın aldığı arazide ikinci dünya savaşından kalma her biri 50 kilo olan 7 bomba çıktı. Geçtiğimiz hafta Köln yakınlarında da benzer bomba bulunduğunu açıklayan yetkililer bulunan bombaların kontrollü şekilde imha edileceğinin bilgisini verdiler.

TESLA'NIN GİGA BERLİN MACERASI

Tesla CEO'su Elon Musk, kasım 2019'da Avrupa'da kuracağı ilk fabrikanın Almanya’nın başkenti Berlin yakınlarında kurulacağını açıklamıştı. Musk, sosyal medya paylaşımda, “Giga Berlin” olarak anılacak fabrikada batarya, güç aktarma organları ve araç üretimi yapılacağını duyurmuş ve üretilecek ilk otomobilin “Model Y” olacağını ifade etmişti. Tesla'nın Almanya'ya kuracağıfabrikanın 2021'de üretime başlaması ve 10 bin kişiyi istihdam etmesi bekleniyor.