Tesla'nın Berlin macerası bombalı başladı
Almanya'ya fabrika kurmaya başlayan ABD'li elektirikli otomobil üreticisi Tesla, aldığı araziden ikinci dünya savaşından kalmış bombaları temizlemeye çalışıyor. Ünlü markanın 41 milyon dolar verip aldığı 300 hektarlık araziden şimdiye kadar 7 bomba bulundu. Uzmanlar her biri 50 kilo ağırlığındaki bombaları etkisiz hale getirileceğini belirtirken, bölgede daha önce de bu tip buluntular olduğu bilgisini verdiler.
TM Dijital Merkezi
Çin fabrikasını geçtiğimiz günlerde açan ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Avrupa'da açacağı ilk fabrikada 'bombalı' sıkıntılar yaşıyor. Brandenburg eyaletinden yetkillerin verdiği bilgiye göre; Tesla'nın satın aldığı arazide ikinci dünya savaşından kalma her biri 50 kilo olan 7 bomba çıktı. Geçtiğimiz hafta Köln yakınlarında da benzer bomba bulunduğunu açıklayan yetkililer bulunan bombaların kontrollü şekilde imha edileceğinin bilgisini verdiler.
TESLA'NIN GİGA BERLİN MACERASI
Tesla CEO'su Elon Musk, kasım 2019'da Avrupa'da kuracağı ilk fabrikanın Almanya’nın başkenti Berlin yakınlarında kurulacağını açıklamıştı. Musk, sosyal medya paylaşımda, “Giga Berlin” olarak anılacak fabrikada batarya, güç aktarma organları ve araç üretimi yapılacağını duyurmuş ve üretilecek ilk otomobilin “Model Y” olacağını ifade etmişti. Tesla'nın Almanya'ya kuracağıfabrikanın 2021'de üretime başlaması ve 10 bin kişiyi istihdam etmesi bekleniyor.
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