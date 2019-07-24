Telefonlar havadan şarj olacak

Akıllı telefonların şarj ömrünün kısa olması, kullanıcıların rahatsız olduğu konuların başında geliyor. Teknoloji markaları da yıllardır yeni nesil batarya teknolojileri üzerinde çalışıyor. Son olarak teknoloji şirketleri ve telefon üreticileri, kablosuz şarj özelliğiyle telefon şarj etme konusunda yeni bir dönem başlatmıştı.

APARATA İHTİYAÇ YOK

Sürekli gelişen teknoloji çağında daha etkili ve ses getiren ürünlere imza atmak için firmalar durmadan çalışıyor. Bu kapsamda ABD merkezli Ossia şirketi ise kablosuz şarjı daha ileri bir boyuta taşıyarak 'havadan' şarj teknolojisini geliştirdi. ABD Federal Haberleşme Komisyonu (FCC) tarafından onay verilen yeni şarj teknolojisi, kablosuz şarj formatından farklı olarak, herhangi bir pede veya aksesuara ihtiyaç duyulmaksızın cihazın olduğu yerde şarj olabilmesine imkan sağlıyor.

GÜCÜ RADYO FREKANSI

Fiziksel ped yerine radyo dalgalarından enerjisini alan yeni batarya teknolojisi, 'havadan' şarjı mümkün kılıyor. Wi-Fi ağları tarafından kullanılan 2.4 GHz radyo frekansları yoluyla güç sağlayan yeni şarj teknolojisiyle, telefonlar başta olmak üzere pek çok elektronik cihaz herhangi bir şarj noktasına temas etmeden, hatta kullanıcının cebindeyken bile şarj olabiliyor. Söz konusu yenilikçi teknolojinin önümüzdeki yıldan itibaren önce belirlenen pilot bölgelerde, daha sonra dünya genelinde yaygınlaştırılması hedefleniyor.