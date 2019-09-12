Teknoşov başlıyor

Dünyanın en büyük ikinci havacılık festivali olan TEKNOFEST için geri sayım başladı. İlki geçen yıl düzenlenen ve 550 binin üzerinde ziyaretçinin katıldığı TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, bu yıl 17-22 Eylül’de Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilecek.

15 KATEGORİDE YARIŞMA

TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nin en önemli ayağını teknoloji yarışmaları oluşturuyor. Havacılıktan otomotive, yapay zekadan simülasyon sistemlerine, sualtı araçlarından otonom araçlara kadar uzanan geniş bir yelpazede düzenlenen ve 19 farklı kategoride yer alan teknoloji yarışmalarına, 81 ilden 122 farklı ülkeden toplamda 17 bin 773 takım başvuru yaptı. Değerlendirmeler sonucu, 2 binden fazla takım, 50 bin yarışmacı finalist olmaya hak kazandı.

4 MİLYON TL DESTEK

Türkiye’de gençlerin millî teknoloji üretme ve geliştirme konusuna ilgilerinin artmasını hedefleyen TEKNOFEST kapsamında, ön eleme aşamasını geçen takımlara toplamda 4 milyon TL’nin üzerinde maddi ve malzeme desteği sağlandı. Öte yandan, finalist takımlara 3 milyon TL’nin üzerinde ödül verilecek.

Türkiye’nin teknoloji üreten bir topluma dönüşmesini hedefleyen ve Milli Teknoloji Hamlesi sloganıyla yola çıkan TEKNOFEST, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yanı sıra Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu kuruluşları ve üniversitelerin desteğiyle düzenleniyor.

BULUŞLAR DAMGA VURACAK

“Milli Teknoloji Hamlesi” kapsamında bu yıl ikincisi düzenlenecek TEKNOFEST İstanbul, buluşlara da ev sahipliği yapacak. TÜRKPATENT Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, “İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı’nın TEKNOFEST ile birlikte gerçekleştirilecek olması, Türkiye’nin ‘Milli Teknoloji Hamlesi’ne büyük katkı sağlayacak” dedi.

HAVA TRAFİĞİ İÇİN ÖNLEM ALINDI

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nce (SHGM), TEKNOFEST İstanbul dolayısıyla hava trafiğinde gerekli önlemler alındı. SHGM tarafından Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Atatürk Havalimanı’nı kullanan THY ve diğer kargo işletmeleriyle organizasyonu düzenleyen BAYKAR A.Ş., T3 Vakfı ilgilileri ve diğer paydaşlarla bir dizi koordinasyon toplantıları gerçekleştirildi. SHGM anılan tarihlerde belirlenen bazı saat dilimlerinde kargo ve özel jetlere hava trafiğini kapatacak.

İŞTE NEFES KESEN GÖSTERİLER

TÜRK YILDIZLARI

Her biri birer efsane olan ülkemizin gurur kaynakğı Türk Yıldızları, hem festival hem de İstanbul semalarında yaptıkları nefis gösterilerle herkesi büyüleyecek. Teknofest, ziyaretçilerine coşku dolu anlar yaşatacak.

AKINCI İNSANSIZ HAVA ARACI

Türkiye’nin gururu, Silahlı Kuvvetlerimizin teknolojik gücü, göklerin yeni hâkimi AKINCI Teknofest’te. Milli ve özgün teknolojiyle üretilen AKINCI geleceğe kanat açıyor, Türkiye göklere yükseliyor.

ATAK HELİKOPTERİ

Milli imkân ve kabiliyetler doğrultusunda geliştirilen, gece ve gündüz koşullarında yüksek manevra ve performans kabiliyetine sahip, zorlu görevlerin helikopteri ATAK, Teknofest semalarını coşturuyor. Teknofest 2018’de, harmandalı oyunu gösterisiyle büyük ilgi gören ATAK helikopterlerini yüz binler ayakta alkışladı.

SOLO TÜRK

Gökyüzünde muhteşem bir gösteriye hazır mısınız? Çünkü SOLO TÜRK uçakları kalkışa geçiyor.Türk Hava Kuvvetleri’nin sahip olduğu modern ve yüksek performanslı F-16 uçağıyla yapılması çok zor gösteri hareketleri esnasında çok yüksek “G” kuvvetlerine maruz kalan SOLO TÜRK pilotları, yüz binlere unutulmaz anlar yaşatıyor.

PARAŞÜT GÖSTERİSİ

Teknofest’te tüm gözler gökyüzüne çevriliyor, paraşütçüler yaptıkları inanılmaz gösterilerle adeta nefesleri kesiyor. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Teşkilatı bünyesindeki paraşüt timleri, birbirinden zorlu atlayışlarla heyecan dolu gösterilere imza atıyor.

DRONE ŞAMPİYONASI

Drone’larıyla saliseler içinde farklı yönlere manevra yapması gereken yarışmacılar izleyenleri büyüleyecek. 2018’de 25 ülkeden 64 ödüllü yarışmacıyı bir araya getirerek, kendi kategorisinde bugüne kadar en fazla ülkeden katılımın sağlandığı etkinlik olmayı başardı.