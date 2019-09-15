TEKNOFEST’te gençlere milyonlarca lira ödül

17-22 Eylül’de gerçekleştirilecek TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında 19 yarışma düzenlenecek. TEKNOFEST İstanbul yarışmalarında dereceye girenler, toplamda 3 milyon liranın üzerinde ödülün sahibi olacak. Yarışmalara 122 ülkeden toplam 17 bin 373 takım ve 50 bin yarışmacı başvuruda bulunurken, finallerde yaklaşık 2 bin takım ve 10 bin yarışmacı mücadele edecek. Bu sene 1 milyonun üzerinde ziyaretçi ağırlaması beklenen geçen yıl 750 takım ve 2 binin üzerinde yarışmacı katılmış, toplam ziyaretçi sayısı 500 bini aşmıştı.