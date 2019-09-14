TEKNOFEST’te Milli Uçak sürprizi 

Fransa’daki Paris Air Show’da tanıtımı yapılan “Milli Muharip Uçak”ın (MMU) bire bir modeli de ilk kez TEKNOFEST’te görülecek. MMU’nun yanı sıra Gökbey, ANKA, Aksungur, Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri ve HÜRJET’in de bulunacağı festivalde, HÜRKUŞ Eğitim Uçağı uçuş gösterileri yapacak. TEKNOFEST, 17-22 Eylül tarihleri arasında Atatürk Havalimanı’nda düzenlenecek.