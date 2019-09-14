14 Eylül 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 14 Eylül 2019 Cumartesi 02:10:42
TEKNOFEST’te Milli Uçak sürprizi
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ), “TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali”nde, dünyanın ilgisini çeken milli projeleri sergileyecek.
Fransa’daki Paris Air Show’da tanıtımı yapılan “Milli Muharip Uçak”ın (MMU) bire bir modeli de ilk kez TEKNOFEST’te görülecek. MMU’nun yanı sıra Gökbey, ANKA, Aksungur, Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri ve HÜRJET’in de bulunacağı festivalde, HÜRKUŞ Eğitim Uçağı uçuş gösterileri yapacak. TEKNOFEST, 17-22 Eylül tarihleri arasında Atatürk Havalimanı’nda düzenlenecek.
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