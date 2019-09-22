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22 Eylül 2019 Pazar 09:27:32 | Son Güncelleme: 22 Eylül 2019 Pazar 09:29:36

Teknofest otobüsleri nereden kalkıyor? Teknofest servis saatleri

Teknofest otobüsleri nereden kalkıyor? Teknofest ücretsiz otobüs saatleri merak ediliyor. Teknofest son gününde de yoğun ilgi görüyor. Teknofest'e bugün gitmek isteyen vatandaşlar ulaşımın nasıl olduğunu ve ücretsiz otobüslerin ne zaman kalktığını merak ediyor. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yeni Havalimanında yapılacak ve TEKNOFEST'e ulaşım için yeni otobüs hatları belirlenmişti. Sabah 09.00 ile akşam 19.00 saatleri arasında düzenlenen seferlerin yolcu yoğunluğuna göre ayarlaması yapılıyor. Teknofest ücretsiz otobüslerinin kalkış yerleri ve Teknofest otobüs saatleri haberimiz içerisinde yer alıyor.

Teknofest son gününde de yoğun ilgi görüyor. Teknofest'i son gününde ziyaret etmek ve bugünkü etkinlikleri kaçırmak istemeyenler, Teknofest ulaşımını araştırıyor. Teknofest'e belli noktalardan servisler kalkıyor. "Teknofest otobüsleri nereden kalkıyor? Teknofest ücretsiz otobüs saatleri nedir?" sorularının yanıtı yoğun olarak araştırılıyor. Belediye tarafından yapılan açıklamaya göre de, Yeni Havalimanında yapılacak ve TEKNOFEST'e ulaşım için yeni otobüs hatları belirlenmişti. sabah 09.00 ile akşam 19.00 saatleri arasında düzenlenen seferlerin yolcu yoğunluğuna göre ayarlaması yapılıyor. Teknofest ücretsiz otobüslerinin kalkış yerleri ve Teknofest otobüs saatleri haberimiz içerisinde yer alıyor.

TEKNOFEST'E NASIL GİDERİM?

Teknofest'te kalkış yerleri  ve kalkış saatleri şu şekilde sıralanıyor:


Yeni havalimanına 20 ile 23 Eylül'de; Taksim Gümüşsuyu, Mecidiyeköy E-5 yanı, Kadıköy, Beşiktaş, Üsküdar İskele, Ümraniye Tepeüstü, Yenibosna aktarma istasyonu, Eminönü sahil, Hadımköy son durak, Eyüpsultan Feshane, İSPARK otoparkı, Maltepe metro istasyonu, Kartal E-5, Büyükçekmece Tüyap Merkezi, Küçükçekmece Stad yanı, Sarıyer son durak ve Seyrantepe Metro istasyonu İETT peron ve duraklarında otobüsler kaldırılacak.

22 EYLÜK TEKNOFEST PROGRAMI

Saat 09:00'da sahne üzeri etkinlikler ile başlayacak Teknofest'te bugün saat 14:00 ile 16:00 arasında hava gösterileri sunumu yapılacak. Akabinde ödül töreni saat 17:00 ile 18:00 arasında gerçekleşecek. Mehter Takımı Gösterisi saat 18:00 ile 19:00 arasında yapılacak. Saat 19:00-19:30 saatleri arasında ise kapanış gerçekleşecek.

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