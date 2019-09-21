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21 Eylül 2019 Cumartesi 18:26:18 | Son Güncelleme: 21 Eylül 2019 Cumartesi 18:29:01

TEKNOFEST ödüllerini yarışmacılara Başkan Erdoğan verdi

Türkiye’nin Milli Teknoloji Hamlesi’ne tanık olunan festivalde Cumhurbaşkanı Erdoğan dereceye giren yarışmacılara ödüllerini verdi.

Dünyanın en büyük teknoloji festivalinin beşinci gününde TEKNOFEST, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ağırladı. Türkiye’nin ‘Milli Teknoloji Hamlesi’ne tanık olunan festivalde Cumhurbaşkanı Erdoğan dereceye giren yarışmacılara ödüllerini verdi.

25 FARKLI YARIŞMADA ÖDÜLLER SAHİBİNİ BULDU

Dünyanın en büyük teknoloji festivali kapsamında düzenlenen yarışmalarda birincilik elde eden yarışmacılar ödüllerini bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden aldı. Ödül kazanan takımlar ise şöyle:

Savaşan İHA Yarışması’nda Sabit Kanat birincisi İTÜNOM Takımı

Savaşan İHA Yarışması’nda Döner kanat birincisi Tayyare Fatihleri

Model Uydu Yarışması birincisi Grizu 263 Takımı

Uçan Araba Tasarım Yarışması Serbest Kategori birincisi Havali Bilyali Takımı

Uçan Araba Tasarım Yarışması İleri Kategori birincisi Toygun

Roket Yarışması Alçak İrtifa Birincisi Çargâh Roket Takımı

Roket Yarışması Yüksek İrtifa Birincisi Hazar Roket Takımı

Tübitak İnsansız Hava Aracı Yarışması Sabit Kanat Birincisi Institut Teknologi Sepuluh

TÜBİTAK İHA DÖNER KANAT BİRİNCİSİ RACLAB

İnsansı Sualtı Sistemleri Yarışması Temel Kategori Birincisi Cosmos Gravity

Roboik İnsansız ve Otonom Kara Araçları Geliştirme Yarışması ve Öğrenci Bağımsız Katılımcılar Birincisi İTÜ Racing

Roboik İnsansız ve Otonom Kara Araçları Geliştirme Yarışması Küçük Ölçekli İşletmeler Kategorisi Birincisi Palanom Sanayi Teknoloji ve Ticaret A.Ş.

Tübitak Efficiency Challenge Yarışması Elektro Mobil Birincisi Elektromobil Takımı

Tübitak Efficiency Challenge Yarışması Hidromobil Yarışması Birincisi AESK Takımı

Mini Jet Radyal Kompresör Tasarımı Birincisi MAX-Thrust Takımı

İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı (ISIF) Birincisi Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş.

Tübitak Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları Akıllı Şehirler ve Ulaşım Kategorisi Birincisi Gazi Üniversitesi   

Tübitak Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kategorisi Birincisi Hacettepe Üniversitesi

Tübitak Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları Eğitim Kategorisi Birincisi Amasya Üniversitesi

Tübitak Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları Enerji ve Çevre Kategorisi Birincisi Fırat Üniversitesi

Tübitak Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları Gıda ve Tarım Kategorisi Birincisi Celal Bayar Üniversitesi

Tübitak Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları Makine İmalatı ve Otomotiv Kategorisi Birincisi Eskişehir Teknik Üniversitesi

Tübitak Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları Sağlık Kategorisi Birincisi Hacettepe Üniversitesi

Tübitak Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları Savunma, Uzay ve Havacılık Kategorisi Birincisi İstanbul Bilgi Üniversitesi

Tübitak Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları Sosyal Yenilikçilik ve Girişimcilik Kategorisi Birincisi Selçuk Üniversitesi

DÜNYA DRONE KUPASI SAHİPLERİNİ BULDU

40 farklı ülkeden gelen 64 sporcunun katıldığı Dünya Drone Kupası finali bugün gerçekleşti. Dünyanın en hızlı ve en iyi drone pilotu olabilmek için yarışmacılar beş gün boyunca kıyasıya bir rekabete girdi.

Geleceğimizin bilimine öncülük edebilecek olan öğrencilerin yarıştığı, finalist takımların 3 Milyon TL'nin üzerinde ödül kazanacağı havacılıktan otomotive, yapay zekadan simülasyon sistemlerine, su altı araçlarından otonom araçlara uzanan geniş bir yelpazede düzenlenen 19 farklı kategorideki teknoloji yarışmalarına devam edildi.

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