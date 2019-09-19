Teknofest, 17 Eylül Salı günü başladı. Bu sene Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Teknofest'e 1 milyon ziyaretçi bekleniyor. Teknofest festivali, 22 Eylül 2019 tarihinde sona erecek. Festivalde; Türkiye'nin 81 ilinden 122 farklı ülkeden toplamda 17.773 takım başvuru yaptı. 2.000'den fazla takım 50.000 yarışmacı finalist olarak yarışacak. Teknofest 3. gününde de yoğun ilgi görüyor. Teknofest'i ziyaret etmek isteyenler "Teknofest kaçta açılıyor? Teknofest saat kaça kadar açık?" sorularının yanıtını öğrenmek istiyor. Teknofest açılış ve kapanış saatleri ve program detayları ile ilgili bilgileri sizler için derledik.

TEKNOFEST KAÇTA AÇILIYOR?

Teknofest saat 9'da açılıyor. Teknofest programına göre, saat 9 itibari ile sahne üzeri etkinlikler başlıyor. Ayrıca seminer, konferans ve gösterimler için kayıt ve karşılama da saar 09:00-09:30 arasında alınıyor.

TEKNOFEST SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

Teknofest'te sabah saat 09:00'da başlayan etkinliklerin bitiş saati gün gün değişiyor. Bugün (19 Eylül Çarşamba günü) etlinlikler saat 19:00'da sona eriyor. Yarın 20 Eylül'de ise 20:00'de Mustafa Sandal konseri başlıyor, 21:00'de sona eriyor. 21 Eylül Cumartesi günü ise Murat Dalkılıç sahnede olacak. Dalkılıç'ın konseri saat 19:30'da başlayacak, 21:00'de bitecek. Teknofest'in son günü olan 22 Eylül Pazar günü ise 18:00'de Mehter Takımı gösterisi sahnede olacak. 19:00 - 19:30 arası ise kapanış gerçekleşecek.

TEKNOFEST NEDİR?

TEKNOFEST İSTANBUL Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nin en önemli ayağını teknoloji yarışmaları oluşturmaktadır.

Havacılıktan otomotive, yapay zekadan simülasyon sistemlerine, su altı araçlarından otonom araçlara uzanan geniş bir spektrumda düzenlenen 19 farklı kategoride yer alan teknoloji yarışmalarına Türkiye'nin 81 ilinden 122 farklı ülkeden toplamda 17.773 takım başvuru yapmış olup 2.000'den fazla takım 50.000 yarışmacı finalist olmaya hak kazanmıştır.

Türkiye’de gençlerin millî teknoloji üretme ve geliştirme konusuna ilgilerinin artması hedeflenmiş, ön eleme aşamasını geçen takımlara toplamda 4 Milyon TL'nin üzerinde maddi ve malzeme desteği sağlanarak bu alanda çalışan binlerce gencin projesi desteklenmiştir. Finalist takımları 3 Milyon TL'nin üzerinde ödül beklemektedir.