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06 Mart 2020 Cuma 14:47:10 | Son Güncelleme: 06 Mart 2020 Cuma 14:49:10

Teknofest 2020 Teknoloji Yarışmaları Başvuruları 15 Mart’a Kadar Uzatıldı

Toplumun tamamında teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmayı, Türkiye'nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST 2020 kapsamında düzenlenen teknoloji yarışmaları için başvurular 15 Mart'a kadar uzatıldı. Gençlerin geleceğin teknolojileri üzerinde çalışmalarını desteklemek için 23 farklı kategoride düzenlenen teknoloji yarışmalarında kazanan takımları 3 milyon TL'nin üzerinde ödül bekliyor.

Geçtiğimiz yıl havacılıktan otomotive, yapay zekadan simülasyon sistemlerine, su altı araçlarından otonom araçlara uzanan geniş bir spektrumda düzenlenen 19 farklı kategoride yer alan teknoloji yarışmalarına Türkiye'nin 81 ilinden, dünyanın 122 farklı ülkesinden toplamda 17.373 takım, 50.000 öğrenci başvuruda bulunmuş, 2.000 finalist takım 10.000 yarışmacı ile finalist olmaya hak kazanmıştı.

22-27 Eylül tarihlerinde Gaziantep'te düzenlenecek olan Teknofest 2020 Teknoloji Yarışmaları kapsamında geçtiğimiz yıldan farklı olarak; Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması, Tarım Teknolojileri Yarışması, Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması, Akıllı Ulaşım Yarışması, Eğitim Teknolojileri Yarışması, Helikopter Tasarım Yarışması, Jet Motor Tasarım Yarışması yer alacak.

4 milyon TL’nin üzerinde malzeme desteği, 3 milyon TL Ödül

Türkiye’de gençlerin millî teknoloji üretme ve geliştirme konusunda ilgilerinin arttırılmasını hedefleyen, bu alanda çalışan binlerce gencin projesine destek olmak için ön eleme aşamasını geçen takımlara toplamda 4 Milyon TL'nin üzerinde malzeme desteği sağlanacak. Yarışmalara ortaokul, lise, üniversite takımları ve profesyoneller katılabilecek. TEKNOFEST 2020 Gaziantep'te yarışıp dereceye girmeye hak kazanan takımları da 3 Milyon TL'nin üzerinde ödül bekliyor olacak.

#MilliTeknolojiHamlesi heyecanı ile yolumuza devam ettiğimiz TEKNOFEST 2020 Gaziantep'te yarışma hakkını elde etmek için adayların son başvuru tarihi 15 Mart 2020.  Detaylı bilgiler ve başvurular  www.teknofest.org’da.

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerin destekleriyle düzenleniyor.

TEKNOFEST 2020 kapsamında düzenlenecek olan yarışmalar:

İlkokul ve Ortaokul Öğrencileri için;

• İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması

• Uçan Araba Tasarım Yarışması

• Eğitim Teknolojileri Yarışması

• Akıllı Ulaşım Yarışması

• World Drone Cup

• Hack Zeugma

Lise Öğrencileri için;

• İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması

• Eğitim Teknolojileri Yarışması

• Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması

• Akıllı Ulaşım Yarışması

• Helikopter Tasarım Yarışması

• Uçan Araba Tasarım Yarışması

• İnsansız Sualtı Sistemleri Yarışması

• Roket Yarışması

• Robotik Yarışmaları

• Robotaksi – Binek Otonom Araç Yarışması

• Tarım Teknolojileri Yarışması

• Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması

• World Drone Cup

• Hack Zeugma

Üniversite ve Üzeri için;

• İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması

• Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması

• Uçan Araba Tasarım Yarışması

• Eğitim Teknolojileri Yarışması

• Akıllı Ulaşım Yarışması

• Hack Zeugma

• World Drone Cup

• İnsansız Sualtı Sistemleri Yarışması

• Roket Yarışması

• Robotaksi – Binek Otonom Araç Yarışması

• Tarım Teknolojileri Yarışması

• Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması

• Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları

• İnsansız Hava Aracı Yarışması

• Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması

• Model Uydu Yarışması

• Jet Motor Tasarım Yarışması

• Sürü İHA Simülasyon Yarışması

• Helikopter Tasarım Yarışması

• Travel Hackathon

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