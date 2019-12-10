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10 Aralık 2019 Salı 11:34:27 | Son Güncelleme: 10 Aralık 2019 Salı 12:10:07

TEI'den yeni motor müjdesi: Dev helikopterlerde kullanılacak

TEI Genel Müdürü Mahmut Akşit, Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri ile Ağır Sınıf Genel Maksat Helikopteri gibi 10 ton sınıfı helikopterlerde kullanılacak, 3.000 shp’lik turboşaft projesinin başlatıldığını açıkladı.

TM Dijital Haber Merkezi

Havacılık motorları konusundaki çalışmalarına büyük bir hızla devam eden TUSAŞ Motor Sanayii AŞ’nin (TEI) Genel Müdürü Mahmut Akşit, yerli İHA’larda kullanılacak olan PD170 motorunun EASA sertifikasını aldığını açıkladı.

Öte yandan, Ağır Sınıf Genel Maksat Helikopteri gibi 10 ton sınıfı helikopterlerde kullanılacak 3.000 shp’lik turboşaft projesi TS3000’in motor projesinin başlatıldığı duyuruldu.

“GÖKBEY ÖNÜMÜZDEKİ YIL MİLLİ MOTORLA UÇACAK”

Tayland Savunma ve Güvenlik Fuarı’nda açıklamalar yapan Akşit, Gökbey ve Atak helikopterlerinde kullanılacak motorun imalatının bittiğini, montaj aşamasına geçildiğini ve bir yıl içerisinde ilk motor testinin yapılacağını açıkladı.

Akşit açıklamasının devamında, “Önümüzdeki yıl Gökbey’in milli motorla uçtuğunu görebiliriz.” ifadelerini kullandı.

“DÜNYADAN TALEPLER VAR”

Geçen aylarda Brezilya’da düzenlenen bir savunma ve havacılık fuarında olduklarını hatırlatan Akşit, şunları kaydetti:

“Brezilya’ya ilk defa gittik ve çok ciddi bir ilgiyle karşılandık. Çünkü artık İHA’lar orduların olmazsa olmazı haline geliyor ve bu sınıfta da fazla motor yapan yok. Var olan sınıfta da bizim motorumuz en iyi güç üreten motor. O yüzden ülkelerin temsilcileri bizimle görüşüyorlar.”

Bazı ülkelerle bağlantılar kurduklarını ifade eden TEI Genel Müdürü Akşit, “Brezilya, Malezya, Filipinler ve Güney Kore ile bazı konularda yakın temaslarda bulunuyoruz. Güzel şeyler olacak gibi… Bizden bazı talepleri var diyelim. Eğer orta noktayı bulursak bir anlaşma olabilir.” diye konuştu.

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