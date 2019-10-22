Taş gibi telefonlar

Popüler telefon üreticilerinin hâlâ darbeye dayanıklı ekran geliştirememesi, bu kez sektörde taşları yerinden oynattı. Yaklaşık 10 yıldır, sadece inşaat, madencilik, demir çelik fabrikaları gibi ağır işlerde çalışanlar için geliştirilen düşmeye, çarpmaya, suya, 60 derece sıcaklığa eksi 20 derece soğuğa dayanıklı telefonlar günlük hayatta da kullanım için yeniden tasarlandı. Hatta bazılarına 5G özelliği bile eklendi.

KAMERADA SINIRLARI ZORLUYOR

Sağlamlığından hiçbir taviz verilmeyen cihazlar, bu yıl inceleceği kadar incelirken RAM, işlemci, bellek ve kamera gücünde sınırlar iyice zorlandı. Bu gelişmenin ardında, döviz kuruna bağlı olarak son 2 yılda fiyatların hızla artması yatıyor. Çoğu vatandaş cihaza hem yüksek paralar verip hem de en ufak bir düşmede kırılma riski olan telefon almak istemiyor. Bu durum halihazırda zaten satışlara da yansımış durumda. Türkiye’de yılda yaklaşık 13 milyon satılan telefon adedi geçen yıl 9 milyonlar civarında kalmıştı. İşte o telefonlar...

DOOGEE S90

ŞARJI 4 GÜN DAYANIYOR

Çinli üreticinin darbelere ve suya dayanıklı 6.18 inç ekranlı bu cihazı 5G özelliğiyle dikkat çekiyor. 14 milimetre incelikteki telefonda 6 GB ram, 128 GB dahili bellek yer alıyor.Arkada 16, önde 8 mP kameranın bulunduğu telefonun pili ise 5050 mah gücünde.Yani normal kullanımda batarya 4 gün gidebiliyor.

HOMTOM HT 70

HEM İNCE HEM DE SAĞLAM

Yine bir Çinli üretici Homtom’un da Ht 70 model telefonu yıla damga vurmaya hazırlanıyor. Suya, darbelere, düşmeye dayanıklı tasarlanan 6 inç ekranlı bu cihazda da 4GB ram, 64 GB dahili hafıza bulunuyor. 14 mm inceliğinde 207 gram ağırlığındaki telefonun arkasında 16+5 olmak üzere çift, önünde ise 5 mP selfie kamerası bulunuyor. Çift sım’li telefonda tam 10 bin mah, yani bir hafta dayanacak batarya bulunuyor.

ULEFONE ARMOR 6

SEKTÖRE İLHAM VEREN CİHAZ

Dünyanın 5G özelliğine sahip ilk en sağlam cihazı olan telefonun, düşmeye, çarpmaya, suya ve toza karşı direnci, askeri sınıf mıl-stD-810G sertifikasıyla kanıtlandı. Ayrıca en düşük eksi 20 ve en yüksek 60 derecede bile rahatlıkla kullanılabilen cihaz, 6 GB ram ve 128 GB dahili depolama kapasitesiyle donatıldı. Arkada 21 mP + 13 mP, önde ise 13 mP selfie kamerası olan cihazın 5000 mah kapasitede devasa bir bataryası bulunuyor. 265 gram ağırlıkta ve 13 mm incelikteki cihaz, kablosuz şarj, parmak izi okuyucu ve yüz kilidini de destekliyor.

CAT S61

HAVAYI KOKLUYOR

Cat’in amiral gemisi s61 de armor 6 gibi suya, toza ve darbelere dayanıklılığını ispat eden ıP68 ve 810G onayına sahip. Cihazda bulunan hava sensörleri, oda içerisindeki uçucu organik bileşenleri tespit ederek kullanıcıları ortamı havalandırmaları gerektiği konusunda uyarabiliyor. 4 GB ram, 64 GB dahili belleğe sahip 5.2 inçlik telefonun batarya gücü ise 4500 mah. 13 mm incelik, 223 gram ağırlıkta tasarlanan telefonun arkasında 16, önünde ise 8GB kamera bulunuyor.

UNIHERTZ ATOM

SAHİBİNİ YÜZÜNDEN TANIYOR

Bir başka Çinli teknoloji üreticisi Unihertz ise ekran büyüklüğü sadece 2.4 inç olan atom modeliyle rakiplerine meydan okuyor. Gövdesi şok ve darbeye dayanıklı bu cihaz 4 GB bellek, 64 GB depo alanı, biyometrik parmak okuma sensörü, yüz tanıma 16 mP arka, 8 mP selfie kamerasıyla donatıldı. Çift nano sım’li 4G bağlantı özelliği de olan cihaz, diğerleri gibi android 8.1 Oreo mobil işletim sisteminden besleniyor.