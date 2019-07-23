  • Bist 100
    102.556
  • Dolar
    5,7194
  • Euro
    6,3817
  • Altın
    261,0255
İstanbul
20 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Kemer'de tur otobüsü şarampole yuvarlandı Kemer'de tur otobüsü şarampole yuvarlandı
'Çocuklar için hastane okulları oluşturmaya çalışıyoruz' 'Çocuklar için hastane okulları oluşturmaya çalışıyoruz'
Falcao'da sıcak gelişme! Monaco resmen açıkladı Falcao'da sıcak gelişme! Monaco resmen açıkladı
THY'nin üçüncü 'rüya uçağı' İstanbul'da THY'nin üçüncü 'rüya uçağı' İstanbul'da
S&P ve Moody's Johnson'dan rahatsız oldu S&P ve Moody's Johnson'dan rahatsız oldu
Bursa'da bir apartmanın çatı katında yangın çıktı Bursa'da bir apartmanın çatı katında yangın çıktı
Gazze'de su krizi tehlikeli boyutlara ulaştı Gazze'de su krizi tehlikeli boyutlara ulaştı
Meteoroloji hava durumu ile ilgili saat verdi! Kuvvetli yağış geliyor... Meteoroloji hava durumu ile ilgili saat verdi! Kuvvetli yağış geliyor...
MEB'den kitap okuyan öğrencilere ücretsiz gençlik kampı MEB'den kitap okuyan öğrencilere ücretsiz gençlik kampı
AB'den ABD'ye ticari misilleme uyarısı AB'den ABD'ye ticari misilleme uyarısı
BMMYK heyeti Şanlıurfa Valiliği'ni ziyaret etti BMMYK heyeti Şanlıurfa Valiliği'ni ziyaret etti
Düzce'deki felakette arama çalışmalarına ara verildi Düzce'deki felakette arama çalışmalarına ara verildi
Düzce'de tamir ettiği kepçenin altında kalan usta öldü Düzce'de tamir ettiği kepçenin altında kalan usta öldü
Siirt Şirvan'da baraj gölünde bir kişi boğuldu Siirt Şirvan'da baraj gölünde bir kişi boğuldu
Antalya Kumluca'da orman yangını Antalya Kumluca'da orman yangını
Türkiye Özbekistan ile 27 farklı alanda iş birliği yapacak Türkiye Özbekistan ile 27 farklı alanda iş birliği yapacak
Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi için son başvuru tarihi 1 Ağustos Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi için son başvuru tarihi 1 Ağustos
Liselilerin matematikteki başarısı olimpiyatlarda 4 madalya kazandırdı Liselilerin matematikteki başarısı olimpiyatlarda 4 madalya kazandırdı
Van'da KKKA şüphesiyle bir kişi hayatına kaybetti Van'da KKKA şüphesiyle bir kişi hayatına kaybetti
Pucca'nın aldığı hapis cezasının gerekçesi açıklandı Pucca'nın aldığı hapis cezasının gerekçesi açıklandı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Basın mensuplarımızın her daim yanındayız Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Basın mensuplarımızın her daim yanındayız
Kütahya merkezli 8 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 5'i muvazzaf 10 asker gözaltına alındı Kütahya merkezli 8 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 5'i muvazzaf 10 asker gözaltına alındı
'ByLock' soruşturmasında 16 tutuklama 'ByLock' soruşturmasında 16 tutuklama
Sezen Aksu'nun babası taburcu oldu Sezen Aksu'nun babası taburcu oldu

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

23 Temmuz 2019 Salı 18:06:39 | Son Güncelleme: 23 Temmuz 2019 Salı 18:11:45

Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi için son başvuru tarihi 1 Ağustos

TEKNOFEST İstanbul kapsamında ilki geçen yıl düzenlenen Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi için son başvuru tarihi 1 Ağustos 2019 olarak duyuruldu.

TEKNOFEST açıklamasına göre, dört gün sürecek etkinlikte girişimler mentorlar tarafından değerlendirilip, kurumsal firmalar ile iş geliştirme seansları yapacak. Değerlendirmeler sonucunda 20 girişimci finale kalacak. Take-Off Uluslararası Girişim Zirvesi için son başvuru tarihi ise 1 Ağustos 2019 olarak belirlendi.

Türkiye’nin teknoloji girişimleri için bölgesel bir merkez olma hedefine yönelik önemli bir zirve olan Take-Off Uluslararası Girişim Zirvesi, Türk girişimciler ve yatırımcılarla birlikte uluslararası teknoloji girişimlerini ve yatırımcılarını bir araya getiriyor. Özellikle İstanbul’un Doğu Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Orta Asya bölgelerinde bulunan teknoloji girişimleri için bir cazibe merkezi olarak gelişmesinin hedeflendiği zirvede yedi kategorideki teknoloji sunumları değerlendirilip, ödüllendiriliyor.

Yurt dışından ve yurt içinden çok sayıda başvurunun olduğu girişim zirvesinde bu yıl Çevre ve Enerji Teknolojileri, Sağlık ve Spor Teknolojileri, Gıda ve Tarım Teknolojileri, Eğitim Teknolojileri, Uzay Teknolojileri, Finans Teknolojileri, Lojistik ve Akıllı Şehir Teknolojileri alanlarındaki başvurular değerlendiriliyor. Geçtiğimiz yıl 20-23 Eylül 2018 tarihlerinde gerçekleşen 200'e yakın yerli ve yabancı girişimcinin sunum yaptığı, 100’den fazla uluslararası firma ile 200’den fazla yerli ve yabancı girişimcinin katıldığı zirvede 10 Türk, 15 yabancı girişimci ödüllendirildi. 10 Türk girişimci Şubat 2019'da San Francisco'da hızlandırma programına katıldı. 15 yabancı girişimci ise Türkiye'de şirket kurma desteği kazandı.

Take Off 2019’da jüri ve mentor değerlendirmeleri ile birinci seçilecek girişim 7 bin 500 dolar, ikinci seçilecek girişim 5 bin dolar, üçüncü seçilen girişim ise 2 bin 500 dolar nakit ile ödüllendirilecek. 19 Eylül Perşembe günü gerçekleşecek konferans gününde ise uluslararası konuşmacıların paylaşımlarından sonra Take Off 2019’un en iyi üç girişimi duyurulacak.

Zirve, Teknofest 2019 kapsamında, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi tarafından 16-19 Eylül tarihleri arasında Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilecek.

Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi ile ilgili detaylı bilgi ve başvuru için www.takeoffistanbul.com/tr/ adresini ziyaret edebiliyor.

AA

AB'den ABD'ye ticari misilleme uyarısı
S&P ve Moody's'den İngiltere'ye uyarı geldi
Meteoroloji hava durumu ile ilgili saat verdi! Kuvvetli yağış geliyor...
THY'nin üçüncü 'rüya uçağı' İstanbul'da
Pucca'nın aldığı hapis cezasının gerekçesi açıklandı
Bu nasıl kepazelik diyen yok! Az kalsın büyük kriz çıkıyordu!
O ülkeden hem tebrik hem de uyarı!
Falcao'da sıcak gelişme! Monaco resmen açıkladı
Türkiye'den İsrail'e sert çıkış!
MSB: ABD ile güvenli bölge tesis edilmesine yönelik çalışma bugün Ankara'da başladı
Bakan Selçuk'tan gençlere müjde
Bakan Kurum'dan Düzce açıklaması
Tuvalette yaşayan yaşlı adam sıcak yuvaya böyle kavuştu
Tarihe geçen operasyonda çarpıcı detaylar! FETÖ'cü komiser gözaltına alındı!
Fenerbahçe yeni ön liberosunu buldu! Sarı Lacivertliler Ibrahim Amadou ile anlaşmaya vardı
4 yılda 8 bin sivil öldürdüler: "Gurur duyuyoruz"
Bütün emeklilere 1.000 TL! Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek?
Vicdansızlığın bu kadarı! Hamile kediyi Pitbul'un ağzına attı
İngiltere'nin yeni başbakanı Boris Johnson oldu
Rusya'dan son dakika S-400 açıklaması!
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ