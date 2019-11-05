Tabletsiz olmaz

Tablette donanım ve yazılım teknolojisi telefondaki gibi aynı hızla güçlenirken özellikle orta üst segmentte fiyatlar düşmeye başladı. Bunun en büyük nedeni, yerli üreticilerin Türk halkına ürünlerini sevdirmesi. Bu da fiyat belirlemede yerli üreticinin artık ciddi söz sahibi olması anlamına geliyor. İkinci neden ise ilkokul çocuklarının bile ödevlerini tabletle yapmaya başlaması.

VELİLER KONTROL EDİYOR

Veliler, internet dünyasında eğitici öğretici içerikler ve oyunlar konusunda hızla bilinçleniyor. Ayrıca zararlı içeriklere karşı uzaktan nasıl kontrol sağlayacaklarını da öğrenmeye başladılar. Halihazırda onlarca ‘ebeveyn kontrol uygulaması’ mevcut. Yani isteyen veli, çocuğunun sanal alemde attığı her adımı görebiliyor. Bu durum da daralan tablet pazarının yeniden canlanmasını sağlıyor.

GARANTİ SÜRESİ 24 AY

Bu hafta, başta öğrenciler olmak üzere herkesin rahatlıkla kullanabileceği güçlü ve 1000 TL’nin altında fiyatlarda satışa sunulan tabletleri inceledik. Yoğun işlemcisi, ekran kalitesi, güçlü kameraları, yüksek bellek güçleri, normal kullanımda rahatlıkla 3 gün giden pilleri ve uydu navigasyon sistemleri (GPS) olan bu cihazların 24 ay da garantisi bulunuyor.

BU MODELLERE BAKMADAN GEÇMEYİN

Lenovo Yoga Tab 3 Pro

KAMERASIYLA ÖNE ÇIKIYOR

Tab 3 Pro’nun ağırlığı biraz fasla 665 gram olan tablet, Android 5.1.1 olarak kutusundan çıkıyor. Ekranı 10.1 inç olan cihaz Intel Atom dört çekirdek işlemciye sahip. RAM ise 2GB ve depolama alanı 16/32 GB. Pil durumu 10200mah olarak oldukça iyi durumda. Kameralar ise arka 13 ön 5MP.

Asus ZenPad 3S 10

10 SAAT PİL ÖMRÜ VAR

Ağırlığı 430 gram olan tabletin Marshmallow ile çalıştığını ve 9.7 inç bir büyüklüğe sahip olduğunu söyleyebiliriz. İşlemcisi ise Mediatek MT8176 ve 4GB RAM’e sahip. Depolama konusunda size tercih sunan tablet 32 ve 64 GB ve 10 saate dek pil ömrü sunuyor. Arka kamera 8, ön kamera ise 5MP

SEÇİM YAPARKEN NELERE DİKKAT ETMELİ?

İŞLETİM SİSTEMİ: Burada karşımıza 3 farklı işletim sistemi çıkıyor: Android, iOS ve Windows. Bunlar arasında çok sayıda uygulama barındırmasıyla, bizim sizlere tavsiyemiz Android platformu olacak. Zira uygulama çeşitliliği bir yana, uygulamaların çok büyük bölümünün ücretsiz olması, öte yandan ücretli uygulamaların da ücretsiz alternatiflerinin bulunmasıyla Android platformu, diğer işletim sistemlerine kıyasla en büyük avantajı sağlıyor.

EKRAN BOYUTU: Son yıllarda büyüyen akıllı telefon ekranları, tabletlerde kullanıcıları daha büyük ekranlı modellere itiyor. Akıllı telefonlarda ortalama 5 inç ve üzeri ekran boyutları tercih edildiğine göre, tablet kullanımında daha geniş görüntü sağlanması açısından en azından 10 inç boyutlu modellere göz atmak daha doğru olacak. Bu boyuttaki tabletler, hem iş kullanımında hem de eğlence noktasında en doğru seçenek.

İNCELİK VE HAFİFLİK: 10 inç boyutundaki ekranlı tabletlerin her biri aynı form faktörüne, yani kasa yapısına sahip değil. Aralarında kalın ve ağır modeller olduğu gibi, hafif ve ince modeller de yer alıyor. Bu noktada kuşkusuz tercihinizi hafif ve ince modellerden yapmanız, kullanım kolaylığı ve rahat taşıma için önemli. Zira mobil kullanımı gözeten bir cihazın, hantal olması kabul edilemez. O nedenle satın almayı düşündüğünüz tabletin en fazla 500 – 600 gram ağırlığında olması gerekiyor.

RAM VE İŞLEMCİ: İster iş için kullanın, ister eğlenceli amaçlı tercih edin, tabletin performanslı çalışması her iki kullanımda da önem arz ediyor. Tabletin teknik kadrosuna göz atarken, kalbinde yer alan işlemcinin en az 4 çekirdekli yapıda olmasına ve RAM kapasitesinin de en az 2 GB olmasına dikkat edin. İşlemci kadar RAM de tabletinizin hızını belirleyen önemli faktörlerden biri. Bu ikilinin bir arada olduğu tabletlerde, performanslı çalışma temposu sağlayabilirsiniz.

HAFIZA: Android işletim sisteminde, geniş bir uygulama yelpazesi yer alıyor. Ancak satın alacağınız tabletin hafızası dar olursa, bu uygulamaları gönül rahatlığıyla kullanamaz ve tabletin hafızasını sürekli temizlemek zorunda kalırsınız. Bu nedenle tablet seçerken, hafızasına da göz atmanız önemli. Burada en azından 16 GB’lı modelleri tercih etmeniz iyi olacak. Bunun yanı sıra, hafızanın microSD kartla ne kadar genişletilebileceği de elzem bir konu. Çoğu tablete microSD kart takarak hafızasını artırabiliyorsunuz. Ancak bunlardan bazıları yalnızca 32 GB ve 64 GB’a kadar destek veriyor. Bizim tavsiyemiz, satın alacağınız tabletin en az 128 GB’a kadar microSD kart desteği sağlaması olacak. Daha aşağısını tercih etmeyin.

EBEVEYN MODU: İşte önemli bir kriter daha. Özellikle tableti çocuğuna satın alacak veya tabletini çocuğunun kullanmasına izin verecek olanların, satın alım aşamasında en çok dikkat etmesi gereken konu, bir ebeveyn modunun bulunup bulunmadığı. Ebeveyn moduyla tablette birden fazla hesap açabiliyorsunuz. Böylece tableti çocuk kullanırken, ailenin belirlediği sınırlarda kullanım sağlıyor. Özellikle çocuğunuzun güvenliği ve sağlığı açısından internet dolaşımına sınır getirmeniz önemli. Bu nedenle, özellikle ebeveynlerin tablet satın alırken, tablette mutlaka bir ebeveyn modu olup olmadığına dikkat etmeleri gerektiğinin altını çiziyoruz.

BATARYA: Tabletler akıllı telefonlara kıyasla daha büyük yapıda olduklarından, bunun avantajından batarya kapasitesi konusunda faydalanıyorsunuz. 10 inçlik bir tablette 7000 mAh kapasitesinde bir batarya ideal. Böylesi bir tablette, 20 saate kadar pil süresi elde edebilirsiniz. Bu da tableti elinden düşürmeyenler için gayet yeterli bir süre.