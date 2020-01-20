Süpersonik seyir füzeleri ile donatılmış Su-30'lar hizmete girdi

TM Dijital Haber Merkezi

BrahMos süpersonik seyir füzelerinin hava tabanlı bir versiyonuyla donanmış Su-30MKI avcı uçaklarının ilk filosu Pazartesi günü Hint Hava Kuvvetleri'nde hizmete girdi.

Hindistan Hava Şefi Mareşal Rakesh Kumar Singh Bhadauria “Bu uçaklar Hindistan Hava Kuvvetleri'nin (IAF) operasyonel yeteneklerine büyük bir katkı bulunacak. Jetler öncelikle deniz operasyonları yapacak." açıklamasında bulundu.

400 KİLOMETRE MENZİLE, SES HIZININ 3 KATI HIZA SAHİP

Menzili 400 kilometreyi geçen füzenin, hedefi vurmada son derece hassas olduğu ve düşmanın bölgeden kaçamayacak kadar hızlı bir şekilde hedefine ulaştığı bildirildi. Füzenin, 10 metrelik yüksekliğe kadar füze savunma sistemlerini etkili bir şekilde aştığı ve kinetik enerji sayesinde büyük bir imha gücüne sahip olduğu açıklandı.

Ses hızının üç katına çıkan BrahMos füzesini tasarımcılar, daha hızlı ve daha akıllı hale getirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

AA